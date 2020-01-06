北约成员国呼吁伊朗避免暴力升级及挑衅行为

北约秘书长斯托尔滕贝格周一呼吁伊朗避免暴力升级及挑衅行为。北约成员国本周一就美伊紧张召开大使级紧急会议。另外，联合国秘书长古特雷斯周一呼吁全球各国领导人阻止局势升温，尽最大努力克制并重启对话。

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法新社报道，北约就伊朗和伊拉克问题周一召开会议。北约秘书长斯托尔滕贝格在会后的记者会上表示，北约各成员国呼吁伊朗克制避免局势升级。会上，美国代表汇报了上周五空袭杀死伊朗将领苏莱曼尼事件。

斯托尔滕贝格表示，周五的行动是美国的决定，而非北约的决定。但他同时表示，北约所有成员都伊朗近来的活动感到担忧，包括轰炸沙特油田，以及美国无人机被击落。

北约成员一致谴责伊朗支持不同的恐怖组织，并呼吁伊朗克制，不要让局势恶化，认为新一轮冲突无意于任何一方。

另据报道，联合国秘书长古特雷斯周一警告，地缘政治紧张局势正处于本世纪的最高水平。他呼吁全球各国领导人阻止局势升温，尽最大努力克制并重启对话。

古特雷斯没有点名任何国家，但明显是针对美国空袭杀死伊朗将领事件，他指出当前的紧张局势，正使更多国家作出预测不到的决定，可能导致无法预测的后果，并出现评估错误的严重风险。

法国也表示，如果不缓解紧张形势，中东就面临战争风险。法国认为仍有外交空间，呼吁伊朗不要轻举妄动并展开广泛会谈。英国促请有关各方透过外交途径缓解紧张局势。英国外交大臣拉布与伊朗外长扎里夫通话，讨论当前危机。



另据德国政府发言人周一表示，总理默克尔11日将前往莫斯科和俄罗斯总统普京举行会谈，默克尔和普京将就“当前冲突地区”进行讨论，包括美国在巴格达刺杀行动后引发伊朗和伊拉克的危机、叙利亚的冲突和利比亚的动乱。