戈恩隐身的箱子出关时未经X线检察

据日本FNN电视台报道，日产汽车前会长卡洛斯·戈恩在乘坐私用喷气机逃亡海外时，其搬入私人飞机的箱子等未接受X线检察。知情者透露，机内被搬入了复数的大型行李、箱子等，而飞机在出发前这些箱子等没有接受X线检察。

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检察当局认为：戈恩很可能是隐藏在搬入飞机的箱子里逃出国外。而美国《华尔街日报》电子版5日刊登了戈恩从日本出境之际藏身的黑箱子的照片，搬入私用喷气机的这样的箱子有两个，其中一个供戈恩藏身，箱底打开两个呼吸用的孔。另一个箱子里装着话筒，是为了装作搬运音响设备做掩护。

另据关西机场的管理机关等的消息，乘坐私用喷气机的客人边检走其他通道，虽然对于行李一般也要做X检察，但是是否进行安保检查由机长和私用喷气机的经营公司来决定。在进行出国手续时出入国审查官在场，而对于这次戈恩乘坐的私用喷气机，是否经过了保安检查无法确认。

也有相关人士指出：戈恩所乘坐的私用喷气机所搬入的箱子与人的身高差不多相同。私用喷气机的行李并没有被课以保安检查的义务，因此该箱未接受保安检查。

目前，东京地方检察厅特搜部和警视厅认为戈恩很可能是潜藏在箱子了出境，正以涉嫌违反入管难民法进行搜查，而在5日，东京地方检察厅基于东京地方法院的令状，没收了辩护团保管了三本护照。

有关戈恩逃亡国外，日本法务大臣森雅子在1月6日的临时记者会上指出：这是采取不正当的手段非法出境，是相当于偷渡、非法出境的犯罪。这是日本法务大臣在戈恩逃亡后首次举行记者会。

森雅子在记者会见时言及保释制度的改革，谈及在被告身上安装全球卫星定位系统时指出：这也是一个议题，现在正在研究。