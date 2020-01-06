特朗普推文重申 坚决不容伊朗取得核武

在伊朗周日扬言不再遵守2015年伊朗核协议之后，美国总统特朗普发推文重申，他坚持不能容许伊朗取得核武器。另据美国白宫顾问表示，特朗普“仍有信心能让伊朗重回谈判桌协商新的核协议”。欧盟各国外长将于本周五在布鲁塞尔召开紧急会议讨论挽救伊核协议。路透社消息，欧盟趋向在伊核协议上采取强硬立场。

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法新社消息，在美军无人机击杀伊朗指挥官苏莱曼尼伊朗扬言“报复”之后，美国总统特朗普不断对伊朗发出威胁。特朗普周一发推，全部以大写字体推文说：“伊朗永远不能拥有核武器。”

伊朗周日宣布，将进一步缩减遵守2015年与各大国达成的伊核协议。2015年以来与各大国达成的这项协议，旨在确保伊朗不会以民用核能工业为掩护，秘密发展核武器。

2015年的伊核协议是在美国前总统奥巴马任内达成，但特朗普上任后，美国于去年宣布退出这项协议。

另据报道，美国白宫顾问康威表示，美国总统特朗普“仍有信心能让伊朗重回谈判桌协商新的核协议”。

康威（Kellyanne Conway）周一接受记者访问，被问到特朗普是否仍相信自己能让伊朗愿意协商新的核协议时称：“特朗普说他持开放态度。如果伊朗想开始像一个正常国家行事，（他）绝对（有信心）。”

而联合国旗下的国际原子能机构周一则表示，鉴于伊朗宣布停止遵守核协议，他们将酌情通知成员国有关伊朗任何最新核发展。

国际原子能机构透过声明表示：“我们的监察人员持续在伊朗进行检查和监督行动，并将酌情及时通知成员国关于这方面的任何发展。”

另外，欧盟将于本周五在布鲁塞尔召开紧急会议讨论挽救伊核协议。路透社消息，欧盟趋向在伊核协议上采取强硬立场。

消息引述外交官员说，欧盟各国外长将会考虑如何应对伊朗宣布进一步降低履行核协议程度，包括放弃遵守铀浓缩限制。这名官员表示，必须准备好在伊朗违反核协议时作出回应。在被问及是否朝重启对伊朗制裁的方向发展时，他表示“可能性越来越大”。周五的会议十分关键。