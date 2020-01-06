【直播间】法国旧症结闯新年:罢工从未如此漫长 谈妥从未如此咫尺

法铁罢工率继续走低，1月6日稳定在6.3%左右；就在交通罢工有所缓解之际，通勤者的耐心也承受着磨损。“我们从未像如今这样与和解妥协如此之近”，法国经济部长勒梅尔1月6日如此说道。1月7日即将举行部长团和工会代表2020新一年的首轮谈判，对退休改革继续进行探讨。点击以下视频了解这场角力的最新动态。

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(本文为以上视频内容综述) 凯旋门在焰火晚会中辞旧迎新，但法国2020年的开端却充满了冲突感。反退休改革罢工已经创造纪录，成为1938年法国国营铁路公司创建以来最漫长的罢工，法铁声称已经损失6亿欧元，今天是他们罢工的第33天。

放弃领取前任总统退休金的马克龙被嘲讽是在作秀：毕竟一位前总统一个月少拿六千欧，生活不会受到多大影响；但退休金的减少对普通大众而言，则意味着沉重的负担。这也是为什么，在这场旷日持久的精力耗费战当中，仍然有出行严重受影响的民众，支持罢工。有支持，就有反对，一名在巴黎火车站接受采访的女性市民直言自己“非常气愤于罢工者对全法民众进行绑架”。

马克龙在新年致辞里坚决捍卫他的改革计划，毕竟这是他竞选诺言的一部分。但他也强调，要尽快平息罢工，找到出口。明天，政府部长团将重启和工会代表的谈判，这是新年以来第一次。是否要工作到64岁才能拿满退休金，依旧是个规避不开的火药桶。有工会代表建议（CFDT），可以在政府正在筹划的退休改革草案框架之外，组织一场持续到今年7月底的有关退休资金筹划的大讨论，为2025年即将出现的70亿到170欧元的退休金缺口寻找解决办法。但政府目前计划的延长工作期限，设置64岁这个满额退休金的门槛，来弥补退休金不足的方法，并不在工会认为的可以商量的范围之内。法国经济部长勒梅尔和政府发言人等在1月6日表示，政府对CFDT主席的上述建议“很感兴趣...可以尝试”，但也补充道“工会一直希望养老金资金寻找的问题与其余的改革进行割裂，这与共和国总统的方针不符”。

截至记者发稿，Ifop民调显示55%的受访法国人希望政府不要继续改革下去了，且支持罢工者依旧高于反对罢工者。Elabe民调则显示，三分之二的法国人反对设置可拿满退休金的年龄，同时也有54%的受访民众表示同意接受按积分计算退休金。