美国防部长埃斯珀：美国没有做出从伊拉克撤军的决定

法新社消息，美国国防部长埃斯珀周一否认美国有意从伊拉克撤军。此前路透社援引美国为首的联军指挥官周一表示，联军将依照伊拉克议会的决定撤离伊拉克。

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法新社报道，美国国防部长埃斯珀周一表示，美国没有做出从伊拉克撤军的决定。埃斯珀表示，媒体报道的联军指挥官写给伊拉克国防部的信“不符合我们当今的政策。”埃斯珀说，“我们没有做出任何撤军伊拉克的决定。”

此前路透社报道说，以美国为首的打击伊斯兰国联军指挥官周一在一封信中表达了撤军决定。这封信是写给伊拉克国防部联合行动处的。

路透社说，美国指挥官威廉在信中表示，为尊重伊拉克主权，依照伊拉克议会及总理的请求，联军将在近日重新部署到其他地区以确保继续执行任务。信中并说，联军尊重议会要求我们撤离的决定。

伊拉克议会议长哈尔布西周日宣布，议会已表决通过，敦促政府取消请美国为首国际联盟协助打击伊斯兰国的要求。决议要求伊拉克政府，不再要求国际联盟协助打击极端组织伊斯兰国，并终止所有外国军队在伊拉克领土部署，外国军队不得使用伊拉克的领土，领空和领海。决议并要求伊拉克政府向联合国投诉美国，严重违反伊拉克的主权和安全。决议明显针对美军在伊拉克空袭杀死伊朗将领苏莱曼尼。

伊拉克总理马哈迪此前即呼吁议会，尽快终结外国在伊拉克驻军局面。

伊拉克总理马哈迪此前争取美欧大国合作，落实伊拉克国会的决议案，安排外国军队撤走。

马哈迪和美国驻巴格达的大使图勒见面，强调按照国会的表决结果执行撤走外国部队的决议案。马哈迪向图勒表明，目前的局势很危险，伊拉克会尽力避免爆发公开战争。

马哈迪并与德国总理默克尔通电话，讨论外国部队撤走的问题。默克尔支持伊拉克必须有安全和稳定的环境，她强调在打击恐怖主义方面伊拉克和欧盟成员国继续合作非常重要。

目前仍有约5000名美军驻扎在伊拉克，其中大多是以顾问身分留在当地，负责培训伊拉克政府军并提供支援，带领联盟打击伊斯兰国。