【视频】被美军击毙伊朗革命卫队将军苏莱曼尼棺木返国

在伊拉克被美军击毙的伊朗革命卫队指挥官卡西姆-苏莱曼尼将军的棺木周日返国，根据伊朗国家电视画面有众人为他送葬，向他致哀仪式继续，与此同时美国开始向伊拉克增派军人，请看France24的视频。

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被美军击毙的苏莱曼尼将军棺木首先运到阿瓦兹（Ahvaz）市，伊朗电视台画面显示有成千上万人走上街头为他致哀送葬。

阿瓦兹位于伊朗西南部城市与伊朗交接，这里曾经是持续了8年代两伊战争（1980年至1988年）重要城市。苏莱曼尼将军被描述成出生在该地一个平穷人的家庭，他在当年就是在两伊战争中脱颖而出。

苏莱曼尼是伊斯兰革命卫队圣城旅指挥官，负责伊朗政权的涉外活动，包括实施军事干预，暗杀，颠覆等行动。外界评论，苏莱曼尼实权仅此伊朗最高精神领袖哈梅内伊。

美军1月3日在伊拉克的巴格达国际机场公路上空袭了苏莱曼尼的车队，炸毁两辆汽车，5人丧生。

伊朗最高精神领袖哈梅内伊誓言报复美国，为苏莱曼尼等人复仇。美国总统特朗普则在推特上威胁称，如果伊朗攻击美国人或美国设施，将受到快速反击，美国锁的在伊朗境内选了52个目标，包括一些伊朗文物古迹。