北约和欧盟呼吁伊朗克制 避免暴力升级

美国空袭击毙伊朗军官苏莱曼尼后，北约29国周一在布鲁塞尔就美伊局势举行紧急大使级会议。北约和欧盟同时警告伊朗克制，避免暴力升级。欧盟呼吁伊朗遵守此前在维也纳签署的核协议。

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美国空袭击毙伊朗军官苏莱曼尼3天后，北约于1月6日举行29国大使级特别会议，讨论中东紧张局势。

北约秘书长斯托尔滕伯格在随后记者会指出，北约各成员国呼吁伊朗克制，避免暴力升级，新的冲突无益于任何人。北约秘书长说我们一致谴责伊朗支持一些恐怖组织，呼吁缓解紧张局势，要求大家保持克制。

美国代表在会议上汇报了上周五空袭击毙伊朗将领苏莱曼尼经过。

与此同时，北约秘书长斯托尔滕伯格表示是美国单方面采取上述决定，不是北约盟国的决定，北约各国担心中东局势恶化。另外，北约支持在中东地区打击恐怖势力，出于保护员工安全，北约已经暂停在该地区的培训工作。

欧盟委员会主席冯·德·莱恩呼吁各方克制，一方面欧盟24国属于北约的成员国，另外一方面欧盟希望伊朗继续遵守在维也纳签署的核协议。

欧盟领导人希望保持与伊朗的对话，这对缓解当地的紧张局势至关重要。

法国外交部长勒德里昂周一表示伊朗必须“放弃报复措施和行动”，他敦促伊朗重开谈判，以便恢复维也纳和核协议。