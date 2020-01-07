台湾大选2020：巴黎与台北的距离，香港反送中催出了多少票？

再过三天，本周六1月11日台湾就将举行总统与立法委员选举，三组侯选人1号宋楚瑜、2号韩国瑜、3号蔡英文，他们三人与其搭档副手，都马不停蹄在选前最后的超级星期天对支持者信心喊话，呼吁一定要出来投票。虽说争取连任的蔡英文总统在年轻族群具有普遍优势，但却不能保证青年人一定付诸行动，加上韩国瑜的支持者死忠度和动员力超高，蔡韩对决的胜负关键目前愈来愈取决于「英粉」和「韩粉」的投票率！另外，本届大选不只是在境内打得惨烈，连在海外的台湾人也忧心忡忡，不少人特地回乡投票，就是为了让自己要投的候选人一票都不能少。

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在法担任国际客服营销高管的Sandy对记者解释她特地飞回来投票的原因：「是因为暑假时与家人谈到香港情势，家中深蓝长辈韩粉对反送中的看法，认为是暴民，对中共没有警觉心，让我决定要站出来，不要害怕情绪勒索，不投，会让自己后悔的！」

至于因为巴黎公司请不了假且从未投过总统的Titi，也对记者说明她很想回屏东投票的心⋯⋯

Titi：「我之前在台湾都没有投过票是因为都没有住在户籍地址，那这一次其实是我住的离户籍地址最远的一个距离，但是我这一次特别想要回去投票，因为，这一次的选举是关键性的，跟存亡有关系的，对！我就是这么想要回去投票，不是说我特别支持谁，而是我觉得不能让谁上去，让台湾变得很危险，会变成一个我不想回去的台湾！」

记者问：你有没有跟家人谈到你对这次选举的忧心呢？

Titi：「我其实去年11月大概整个月都在台湾，我就借着这个机会问了周遭的朋友，要不要去投？要投谁？我是很想回去投的，因为我觉得跟他们的讨论，大家就直接要投谁一起讨论，但我发现连从这个地方都不行，还倒退，因为大部分的人我听到很多都是不投，或者是要投废票，那有的年纪跟我差不多的，大概六年级尾巴七年级前面的，他就跟我说，我对政治没有兴趣，或是我只想把我的日子过好，那我觉得这是一个非常冲突的想法，政治是跟你息息相关，如果你想把你的日子过好，你就必须关心！因为我不能回去投票，我希望在我的家人和朋友中间拉到一些去请他投我想要投的候选人，这样子！」

记者续问：那你觉得这种说服有成功吗？

Titi：「比如说对我爸爸来讲，那就不可能，我不可能扭转他的想法。但对我的姐姐，我觉得我成功了，因为，我跟我姐姐我就很老实跟她说，我会分享很多，像香港的消息分享给她看，然后最主要我会跟她说，你有小孩，小孩生出来了，你给他什么样的坏境，那是你的责任！他没有选择要被生下来。」

曾在法国求学现居香港的Huang的见解却有所不同：「这几个月的反送中社运让蔡的民调高了许多，因为许多人觉得要反共就要投蔡。个人觉得这是一刀切，非黑即白的天真想法，在相关领域工作快20年，觉得政冶不是如此简单的，是像油画一样有深深浅浅的红蓝绿的组合。毕竟这个世界不是在演Marvel 电影，对抗大恶魔的人一定是正义的人？他也可能是个小恶魔啊！」