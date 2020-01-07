特朗普改口称避免攻击伊朗的文化设施

美国总统特朗普周二表示，美军撤离对伊拉克是“最坏事情”。另外，特朗普改口称，避免攻击伊朗的文化设施。而美国国防部长埃斯珀周二重申，美国对伊拉克政策没有改变，美军不会撤离伊拉克。部分国家和北约开始从伊拉克撤走部分士兵。

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法新社消息，特朗普周二在白宫会见希腊总理米佐塔基斯时，就美军撤离伊拉克表态说，美国撤离对伊拉克来说是“再坏不过的事情了”。特朗普表示，他希望在时机到来的时候撤出美军，即伊拉克能够维护自身安全的时候。

另外，美国国防部长埃斯珀在周二举行的记者会上表示，美国对伊拉克政策没有改变，美军不会撤离伊拉克。美国上周在巴格达的机场以无人机定点清除伊朗将领苏莱曼尼，伊朗扬言要进行严厉报复。美国防长埃斯珀周二表示，“我们静候伊朗的报复”。

埃斯珀在记者会上并说，有情报显示，在苏莱曼尼被打死之前，他正在策划对美国目标的袭击行动计划。美国国防部长称，这场袭击可能在数周甚至数日后实施。据称，当时苏莱曼尼在巴格达和其他武装组织领袖商讨攻击美国目标的计划，可能在短期内执行。 埃斯珀说，美国必须出手制止。

另外，伊拉克军方收到美方有关撤军问题的信件，但由于信件的英文版和阿拉伯语版有不同，伊拉克要求美国政府澄清。而部分在伊拉克有驻军的国家开始撤走部分士兵。德国将士兵暂时转去邻国约旦和科威特，但两国仍会磋商德国继续在伊拉克培训政府军的任务。北约将部分士兵撤离伊拉克。加拿大以安全为由将部分士兵由伊拉克转往科威特。英国表示，希望维持在伊拉克的驻军，但如果巴格达政府提出要求，英国就会撤军。



伊拉克议会上周日召开特别会议，通过无约束力的决议案，促请政府驱逐境内美国为首的外国部队。

另外，特朗普周二还表示，他会遵守国际法，在美国回应伊朗可能发起的报复行动时，避免攻击伊朗的文化设施。特朗普此前在社交媒体上向伊朗发出警告，称如果伊朗袭击任何美国人或美国资产，将对伊朗52个目标展开打击。这代表了伊朗数年前抓走的52名美国人质。特朗普当时说，“这些目标对伊朗和伊朗文化非常重要”。

