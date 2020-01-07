鲁哈尼与马克龙通电话称美国在中东利益安全面临危险

中东局势因美军上周在伊拉克巴格达击杀伊朗军事指挥官苏莱曼尼持续紧张。法新社消息，法国总统马克龙周二与伊朗总统鲁哈尼通电话，鲁哈尼表示，美国在中东的利益和安全面临危险。伊朗外长扎里夫不获美国发签证无法去纽约联合国。

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在与马克龙举行的电话会谈中，伊朗总统表示，“美国应该意识到他们在中东的利益和安全正在面临威胁”，“美国难以逃避犯下这一重大罪责的后果。”

法新社援引法国总统府的消息称，鲁哈尼并向马克龙表示，美国杀死伊朗伊斯兰革命卫队指挥官苏莱曼尼“犯下一个战略上的错误”。鲁哈尼认为，美国此举只能“事与愿违”。他并表示，我们看到美国的罪行反而使伊朗国内以及与伊拉克人民空前团结。鲁哈尼称被美国击杀的伊朗将领苏莱曼尼是打击叙利亚及伊拉克境内伊斯兰国组织的“反恐先锋”。他说，伊朗从不寻求区域战争及不稳定，但会毫不犹豫地捍卫国家主权。

伊朗誓言会向美国进行“报复”，法国则呼吁伊朗克制，避免紧张局势升级。

另据报道，美国国务卿蓬佩奥周二警告，如果伊朗作出另一个“错误的抉择”，美国总统特朗普势必以“果断及认真”的态度应对。

针对有报道指出，苏莱曼尼被杀时在伊拉克进行和平任务，蓬佩奥表示，“这不是事实”。他重申美军采取行动时不会违反国际法，他并表示，损害波斯文化的人正是伊朗的领袖。

另外，由于美国不会向伊朗外长扎里夫发出签证，他将无法于本周前往纽约联合国出席会议。

美国国务卿蓬佩奥通知联合国秘书长并转告扎里夫，美国政府表示，不发签证是因没有足够时间处理有关申请。美国国家安全顾问奥布莱恩表示，目前不是合适时间让扎里夫到美国。

外交界认为，扎里夫会借周四到纽约联合国与会，讨论美国杀害伊朗将领苏莱曼尼事件。扎里夫表示，美国拒绝向他发签证是害怕他会向美国人说出真相。他说，除了在纽约，在其他地方包括德黑兰都可以向美国人传达讯息。