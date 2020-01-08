乌克兰民航在伊朗坠机约170人全部罹难 大部分为伊朗和加拿大公民

德黑兰起飞的乌克兰航空波音737空中起火无人生还，大部分并非乌克兰公民。乌克兰总统呼吁不要炒作。截至目前没有迹象指向恐怖袭击。

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1月8日，一架乌克兰航空公司从伊朗首都德黑兰机场飞往基辅的波音737在起飞后不久便起火坠毁，伊朗官方通讯社宣布机上载有176人，其中167名乘客和9名机组成员，无人生还。乌克兰外交部一名高级官员则表示“机上共有168人”。伊朗红十字会主席对伊朗官方通讯社表示，“无论如何机上全体成员没有生还的任何可能性”。法新社基辅消息称，机上乌克兰公民仅有11人，其中9人是机组工作人员，剩下的罹难人员属于其他国籍（82名伊朗公民，63名加拿大公民），飞机起飞之后机组并未留下任何预警信息。

这家民航飞机全员罹难的消息得到了乌克兰总统府的证实，乌克兰总统泽连斯基在其脸书账号上宣布了这一消息，称“无人生还”，并呼吁“所有人不要对未经证实的消息进行炒作”。当天早些时候，乌克兰驻伊朗大使馆表示事故的起因是“飞机一个发动机出现技术故障”，并排除了恐怖袭击的因素。伊朗哈梅内伊国际机场发言人和伊朗官方电视台Press TV也提到了“可能导致灾难性坠机的技术难题”。事故飞机的一个黑匣子已经被找到。

路透社迪拜消息称，坠毁的飞机系一架服役3年的波音737-800NG，上一次技术检查实在本周一，波音公司在推特上表示，“了解了有关伊朗的媒体信息，正在综合更多的消息”。

乌航坠机之前，美国联邦航空管理局发布管制声明，禁止美国民航飞机飞越伊拉克，伊朗，波斯湾水域和阿曼湾水域上空。声明表示“将继续监控中东局势”。