伊朗拒送乌航坠机黑匣子赴美 多家航空绕道升温的中东

中东空域升温，多家航空公司暂停航班。与此同时，乌克兰航空坠机相关两个黑匣子已找到，德黑兰方面称将不会交予美国。

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1月8日伊朗报复性打击美国驻伊拉克军事驻地和乌克兰航空班机坠毁在德黑兰省之后，国际多家航空公司发布声明，暂停飞经伊朗与伊拉克上空的航班。

除了早在本周二晚间就宣布禁止美国民航飞经上述空域的美国联邦航空管理局之外，如今加入限飞行列的还有法航，汉莎，荷兰航空，波兰航空，阿联酋航空，巴林与科威特航空，埃及航空，新加坡航空，马来西亚航空，越南航空等。途径风险区域的航班将改道飞行。

按照现行跟国际民航组织规则，坠机事故的调查应在事发地所属国家进行。目前伊朗，乌克兰和美国均是该组织成员国。然而现实是，能够对黑匣子信息进行调查的国家不多，法新社引述业内专家观点表示，能够做到的现如今只有英国，法国，美国，德国。法国负责航空领域的事故调查局周三表示，暂时还未接到伊朗政府要法国协助调查的请求。伊朗航空局1月8日发布消息称，“将不会把黑匣子交予波音和美国人...伊朗航空局将展开调查，当然乌克兰人可以参与调查过程”。截至记者发稿法新社德黑兰站确认事发波音737-800NG上176人全部罹难。