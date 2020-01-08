伊朗高调认领袭击冲突剧烈化 欧盟拟恢复对伊制裁

伊朗周三向美军驻伊拉克的安-阿尔-阿萨德以及阿尔比尔两处军事基地发射弹道导弹，对周五美军杀害伊朗伊斯兰革命卫队最高将领苏雷曼尼的行动展开复仇。伊拉克军方表示在伊朗的22枚导弹袭击后，伊拉克士兵并无伤亡，17枚导弹落在了安-阿尔-阿萨德军事基地，另外5颗击中了阿尔比尔，但并未提及是否有外国驻军伤亡。

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安-阿尔-阿萨德军事基地是美国主导的联军在伊拉克的大型空军基地，五角大楼宣布依旧在“统计初步战争损害”。特朗普在推特上也宣布，“正在统计损失，截至目前，一切都好”。

伊朗伊斯兰革命卫队向美方扬言，“任何美军的反击行动都会招致更强的回应”，同时威胁打击包括以色列在内的美国盟友。但伊朗外交部长扎里夫在推特上写道，“伊朗进行并结束了自卫性质的措施”，被认为无意继续军事行动。

本次伊朗并未通过什叶派武装间接袭击美军，而是高调直接对美国驻军所在地发动弹道导弹攻击并迅速进行认领，非常罕见，欧盟外交与安全事务高级代表博洛尔认为，这是地区局势迅速升温的新阶段，“是冲突剧烈化的代表”。就在伊朗攻击之前的几小时，特朗普试图澄清有关他对美军驻扎伊拉克的计划的混乱信息，目前大约有5200名美国士兵驻扎在伊拉克，特朗普表示虽然伊拉克议会已经宣布驱逐美国驻兵，但美军需要“留在原地”。他认为，“美军的确在某个时间点要撤离，但现在不是正确的时间点”。尽管特朗普承诺美国不会撤兵，但已经有多个美国的盟国开始撤退，其中包括宣布从科威特撤军的加拿大，德国和罗马尼亚也已经宣布撤军。法国政府则在周三宣布不会从伊拉克撤军，目前法国在伊拉克境内有160名军人。

1月8日，欧委会主席冯德莱恩命令欧盟外交人士“尽一切努力，恢复与所有相关人士的联系，保全伊朗核协议”，欧盟认为目前伊朗核协议的重要性“史无前例”。根据法国外交部的消息，由于伊朗宣布全面退出核协议，将在接下来的几天内按照协议内容，准备恢复对伊朗的制裁。