台湾大选2020：分裂投总统票与政党票机率大增？小党异军突起？

2020台湾国会选举中政党票方面，19个小党来势迅猛，在国亲竞争、白绿分流及大小绿抢票的局面下，不但讨论度极高，甚至会是今年选举最有意思的看点，换言之「分裂投票」的规模，将成为决胜的关键。此时此刻，两大党看来相当焦虑，蔡英文和韩国瑜两位主要候选人不约而同地再度呼吁选民不要分裂投票。

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针对分裂投票愈来愈明显的态势，五度竞逐总统大位的亲民党主席宋楚瑜对媒体表示，这就显示大家对两大党坦白讲非常有意见！

回到选民本身，来听听看他们的定见！台湾寰宇新闻台评论国际时事谈话性节目《范琪斐ㄉ寰宇漫游》的主持人之一张嘉玲受访时回答说：「总统票的话，他对中国的立场我觉得是一个很重要的指标性，我投下去的那一票，他会影响到我为什么要头这个人。如果是政党票的话，我会看他推出来的名单，我觉得名单是我要不要选择这个政党的原因，因为，名单的背后，每一个人他关注的议题，就代表他想把这个议题排的顺位，是什么样子？所以会去看他把什么样的人排在第一个第二个，然后，像国民党就不用考虑了，因为，一片都是这个亲中的名单，但是像绿党呀或其它小党或像民进党，他们推出的人，都各人有我喜欢的，但是我可能就会再针对说，譬如说，因为最前面会先上嘛，然后就看一看哪个顺序跟我心目中的排序是比较相近的！」

另一位准备投小英40岁出头的音乐艺术家在政党方面也对记者表示说：「我一定投小党的，我本来就爱投小党！我一定会投不一样的政党票，说真的，今天总统选择也不多，主要就那两人，如果今天真的说是三强鼎立，我觉得那个选择事实上会比较对！但小党选择很多呀，所以我觉得台湾也不太适合两党制，不然呢，这一次就不如用多党制试试看，因为，我觉得结论就是任何人拿到权力，就变成那个样子实价登录2.0，或是最后很令人失望的状态。我觉得台湾需要小党，然后这件事情，我觉得不需要含泪投票，可以真的去投我想投的，现在很多小党里面，有些我觉得挺好的，以现在台湾的状态，两党都曾经过半，也都曾经做过总统，结果两党最后变成的样貌都差还没有发生，也就是小党可以去制衡两党制的时候，我会很期待这件事情发生，比期待什么的总统更期待这样子！」

上一届投蔡英文五年级的中间选民则对记者说，「民进党全面执政后，作风实在太嚣张，政党票虽然想投给其它小党，但可惜他们都还不够壮大，以现在的局面若要制衡民进党，就算觉得国民党没希望了，还是必须靠国民党！」

一般而言，民主政治经由选举最后胜出的总统，当然希望自己所属的政党也能够掌握国会多数，以利于落实政见与推行政策。

本届台湾大选最后究竟有哪些小党杀出重围变成立法院的关键少数，111之后即见分晓！