戈恩金蝉脱壳后首亮相:日产希望终结雷诺与法国政府影响力

日产前董事长戈恩1月8日星期三在黎巴嫩贝鲁特新闻媒体工会办公地址的一场记者会上亮相，这是他逃离日本后首次亮相。在发言中他对日本司法界进行控诉，表示针对他的指控皆属虚假，并称在日期间经历的关押与软禁意在“令其粉碎”。

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金蝉脱壳经过大阪和土耳其回到黎巴嫩的戈恩表示，潜逃是其人生中“最艰难的决定”，但“为了自保与保护家庭”，别无选择。戈恩说道：“我在这里，并非要讲述我是如何离开日本的，而是要向违反最基本人权的一个系统照一束光，为了洗清我的名字”，“我从不应该被逮捕，针对我的指控是虚假的”。

背负虚报收入和挪用款项等罪名，戈恩在2018年11月19日乘坐私人飞机回到东京家中后被抓，监禁时间130天。周三面对媒体，他表示“那曾经是把我暴力地从家人，朋友身边，从雷诺和世界上抓走”，而这背后的是“日产负责人，日本政府制造了我的受难记...我们的一些日本朋友认为，唯一可以打发掉雷诺对日产影响的办法就是把我打发掉”，并提到了日本司法界与日产之间的串通勾结，认为他这一案源头在于日产希望终结雷诺与法国政府的影响力。戈恩提到了日产CEO西川广人，专务执行董事Hari Nada，独立董事丰田正和，以及Toshiaki Onuma等人，“但这不是全部...我可以向你们讲述日本政府内部发生着什么，我可以给出名字，我认识他们...但我人在黎巴嫩，我尊重黎巴嫩，绝不希望黎巴嫩人有麻烦”。

戈恩称，“我并没有逃避司法，我逃离的是不公，和政治迫害”。戈恩的妻子卡罗尔也遭到日本逮捕令，日方已对引渡卡罗尔开展交涉，日本驻黎巴嫩大使本周二和黎巴嫩总统会面，称“戈恩的逃跑令人深感遗憾，希望贝鲁特方面予以合作”。但两国并未签署引渡条约。拥有巴西，黎巴嫩，法国国籍的戈恩与其大后方黎巴嫩保持着密切关系并通过银行，不动产等领域的投资，拥有深厚依托基础。戈恩表示，“如果我不能在日本获得正义，我将在其他地方获得它”。