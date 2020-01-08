戈恩首场记者会 痛批日本人质司法

日产前董事长戈恩去年底从日本弃保潜逃，8日晚在黎巴嫩首都贝鲁特举行记者会，批评日本刑事司法制度未能遵守基本人权。这是他潜逃后首度召开记者会。

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拥有黎巴嫩、巴西、法国国籍的戈恩（Carlos Ghosn）因多项财务不当罪名，2018年11月在日本被捕，之后交保候审，去年12月30日弃保潜逃抵达黎巴嫩首都贝鲁特。

日前传出戈恩有可能是2019年12月29日从日本关西机场搭乘私人飞机，先飞往土耳其伊斯坦堡，再换乘另一架私人飞机，于30日入境黎巴嫩。

日本放送协会（NHK）报导，戈恩8日在贝鲁特召开记者会时，批评日本的司法制度违反基本人权原则。戈恩并没说明他潜逃过程。这场记者会有多国媒体约100名记者前来采访。

戈恩在记者会一开始说：“我被剥夺话语权已逾400天，我期盼这一天到来，为了我的清白，我一路奋斗过来。”

针对被起诉内容，戈恩主张起诉内容毫无根据，由日产支付的资金都是正当运用。

戈恩批评日本的司法制度指出：“今天我就是要让违反基本人权原则的日本司法制度见光。”

他举例说，像是他长期遭羁押、检察单位侦讯他时，不让他的律师在场。此外，检察单位长时间禁止他与妻子接触。

许多媒体很想知道戈恩如何从日本逃脱，戈恩在记者会上说：“大家很关心我是如何从日本逃出的，但我不打算说这件事。我不是从正义逃离，而是从不正义逃离。”

戈恩表示，自己想推动日产与法国雷诺进行经营合并，因此才遭到排除。他言及自己被逮捕、起诉的背后有那些人士涉入。这些人包括日产前社长西川广人、担任法务的外国籍专务董事、以及经济产业省（相当于经济部）出身的外部董事等人。

戈恩说，因为考虑到与黎巴嫩政府的关系，所以他不想透露日本政府相关人士的姓名。

日本《读卖新闻》报导，穿着深色西装打着粉红色领带的戈恩在记者会上说：“对我而言，这是很重要的一天，我期盼这一天来临已久。”

戈恩于2018年11月19日因在有价证券报告上短报主管薪酬遭东京地检特搜部逮捕，到2019年3月首度获保释之间，被羁押108天。

他表示，检察官告诉他，如果他不从实招来的话，情况会更糟，他家人也会被追究，这使得他感到很绝望。

戈恩说：“日本的刑事司法不公平，我不应该被逮捕、羁押。我的家人所尝到的痛苦难以想像。”

报导又说，针对戈恩的批判，日本的法务检察当局一直费心说明搜查具正当性。戈恩被逮捕不久后，有海外媒体批评“羁押期过长”、“人质司法”等，但日本法务检察当局表示，法院的审理一切都适切。

戈恩弃保潜逃后，本月5日东京地检次席检察官斋藤隆博说明，日本司法制度是法院根据证据，严密判断被告是否有罪，而且被告戈恩也能自由与辩护律师联络，他身为被告的权利充分受到保障。

东京地检特搜部于本月7日，以涉嫌伪证为由对戈恩的妻子卡罗尔（Carole Ghosn）取得逮捕令。

戈恩对于他无法与妻子见面一事感到强烈不满。为此，东京地检特搜部副部长市川宏罕见对媒体做说明表示，戈恩的妻子有隐灭证据的嫌疑，因此禁止戈恩与其妻接触具有正当性。