林火引发人与动物冲突 澳大利亚开始狙击上万单峰驼

澳大利亚林火继续肆虐，单峰骆驼被热浪逼出偏远地区，迫近人类聚居地，狙击手从直升机内准备击毙一万只，减少其对人类的潜在威胁。

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击毙单峰驼的行动从本周三开始，为期5天。干旱与热浪裹挟之下，原本在大陆深处生活的澳大利亚单峰骆驼近期逼近人类聚居地，不时造成人与动物的冲突。

APY地区（Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara）的原住民已经通过地区领导人提请政府，要求杀掉一万只单峰骆驼。在日报“澳大利亚人”上，该地委员会代表贝克解释道：“一些口渴难耐的单峰骆驼试图闯进居民家中，毁坏围栏，试图通过空调机来寻找水源...它们对基础设施进行了重大破坏，很多家庭处于危险当中。另外，一些单峰骆驼在死于缺水之后，尸体造成严重的水源污染”。

另外一个杀死单峰驼的理由是：一百万只单峰驼每年因为胀气而产生一吨碳排放，这将会“加速气候变暖”。澳大利亚专业农林公司RegenCo的总裁通过“澳大利亚人”报表示，“一百万只单峰驼一年的碳排放相当于40万辆行驶的汽车”。

澳大利亚单峰驼在19世纪经过欧洲人带到澳大利亚本土，其中一部分野生化，目前数量众多，澳大利亚全境约有120万只。

