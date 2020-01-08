民调显示：对特朗普伊朗政策美国人按党派划线

1月7日美伊冲突升级前途未定期间，一项美国民调显示，美国总统特朗普下令美军狙杀伊朗军事指挥官之后，美国民众对特朗普的伊朗政策批评越来越多，多数美国成年人甚至预期两国会在不久的将来进入战争。

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美国总统1月2日下令空袭伊拉克，击毙伊朗指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），导致中东地区紧张升级，伊朗国会要求美军撤离，伊朗人则涌上街头，高喊“美国去死！”

在这一特殊背景下，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）在1月6至7日进行的全国性民调发现：美国53%成年人不赞同特朗普对伊朗的处理，这比去年12月中的类似民调增加约9个百分点。其中39%成年人“极不赞同”特朗普在伊朗的行动，比去年12月民调多10个百分点。

在这一民调访问中，受访者大致依照政党分类来回答问题，显示过去这个月民主党与无党籍中的不赞同人数增加，而共和党人数则没有改变。

民主党人之中，10个有9个不赞同特朗普在伊朗的行动，无党籍10个人中有5个，共和党人则是10个才有1个不赞同。赞同特朗普处理伊朗方法的人，在民主党人中，10个仅有1个，无党籍10个有4个，共和党则10个人有8个。