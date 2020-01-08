法第五共和国头一次：前总统萨科齐今年因腐败案上法庭

法国前总统尼古拉-萨科齐将在今年10月5-22日出庭接受腐败案审理，这是法国进入第五共和国阶段后的首次。他将在上述日期每周4个下午在第32轻罪法庭现身。萨科齐此前的上诉已在去年6月被驳回。

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曾在2007-2012年间任法国总统的萨科齐涉嫌在2014年年初，试图通过其律师阿尔佐格的斡旋，以官衔进阶帮助为诱饵，获取高级法官阿兹波特掌握的秘密信息，而这些被列了保密级别的信息涉及到另外一宗案件（贝当古案）。虽然另一位前总统，去年9月辞世的希拉克也被送上过法庭，并因此成为第一位获此“殊荣”的第五共和国前总统，但其罪名并非贪腐，而是挪用公款和担任巴黎市长期间滥用公款。

自从败给社会党对手奥朗德，离开爱丽舍宫之后，萨科齐对众多指控应接不暇，从腐败到竞选阵营资金不合法，再到接受卡扎菲的百万竞选（2007年选举）资金帮助，不一而足，但他否认全部指控。去年10月，法院宣布萨科齐必须接受有关竞选资金非法的审理，若经证实，他将面临一年监禁与罚款。这一案也即将开庭。在这一案件中，司法方面认为萨科齐花费了几乎4300万欧元作为2012年竞选（败选）资金，而法定最高上限是2250万欧元，手段是假发票。萨科齐本人对此辩解称不了解公关公司执行方的这些做法。当然，包括比格马利昂等在内的十余家公司也因此被起诉。在2017年10月的一封严厉起诉书当中，法国国家金融检察院曾把萨科齐案涉及的手段比作“经验丰富的罪犯”之举。