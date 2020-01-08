香港反修例示威：截至上周四警方拘捕升至6493人

针对自去年六月爆发的香港反修例示威抗争运动中，参与民众和市民被捕情况，香港保安局局长李家超在周三回覆立法会议员提问时回应称，自去年6月9日至上周四（1月2日），警方共拘捕6,493人，当中有338人无条件释放。

广告 继续浏览后续

据香港01报道显示，香港反修例风波持续超过半年，至今逾7,000人被捕，数字已高于前年全港平均每日在囚人士数目。而单以民阵今年被警方突然叫停的元旦游行后，警方在傍晚时份于港岛区大举拘捕，当日就已拘捕逾464人，单日拘捕人数仅次于区议会选举前历时超过13日的理大事件。值得一提的是，但至上月26日，警方实际落案起诉、票控，或直接签保守行为的案件只有1,050宗，超过4,800宗案件仍在调查阶段。就过去近7个月来，反修例运动中的最新被捕人数情况，李家超在当天立法会质询中引述警方数字表示，自去年6月9日至上周四（1月2日），与反修例运动相关的事件中，警方共拘捕6,493人，其中1,082宗案件已经完成或正在司法程序，包括落案起诉、票控、直接签保守行为。他还介绍称，另有338人无条件释放，以及有5,583宗案件仍在调查阶段。

李家超强调称，“无人能够凌驾法律”，违法后承担法律责任是香港重要的法治精神。他并指，市民有行使自由的权利，过去不少和平示威，最终演变成暴力冲突。他还称，根据《警察通例》，警务人员有权拘捕任何他合理地相信涉违法人士，或拘捕任何他合理地怀疑犯法者，都是合法行动。李家超指出，当警务人员作出拘捕行动后，会将被捕人士带往被捕地区所属的警署接受值日官查问。而值日官会研究其被拘捕的原因，并确定拘捕属合法。如若值日官认为不须要再继续作羁留，便会立刻释放。此外，警方有可能无条件释放，或批准被捕人士保释外出，及随后依据在担保书注明的日期和时间到指定的警署报到。

事实上，针对反修例抗争中示威者与警察间的相互暴力指控一直是近几个月来，香港反修例系列示威中备受关注的话题之一。正如在由香港民间人权阵线举行的元旦大游行前，香港警察公共关系科总警司郭嘉铨曾呼吁，“欢迎民阵与暴力割席”，对此后者则通过声明回应提出，对（警方的）相关言论百思不得其解，唯有重申，“我们一定会与警察的暴力割席，自六月十二日中信镇压事件及其后至今的所有警暴，民阵都强烈、清晰地反对。”此外，另据香港电台消息显示，数间分别来自中国大陆、香港、澳门及台湾的大学，在北京最新公布了2019年第4季共同研究有关两岸及港澳消费者信心指数调查，其中香港的指数最低，以200为满分，香港只有68.7。

依照香港城市大学公布的数据显示，去年第4季香港消费者整体指数录得68.7，虽较上季显着上升30.1%，按年则下降14.9%，是2008年第4季度指数开发以来第二低水平。就这一结果，城大管理科学系副教授曹国辉分析称，香港市民对各个范畴，包括购买房屋、物价状况等的分数均偏向悲观，反映香港消费者信心水平仍然很弱，相信是基于近期政治局势不稳有关。与此同时，美国联合航空公司亦因受香港反修例风波影响，前往当地客量急剧下降，去年第四季损失约9000万美元收入。