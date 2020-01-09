特鲁多：乌克兰客机被伊朗导弹误击坠毁

起飞后不久，一架乌克兰国际航空公司波音737客机在德黑兰附近坠毁，图为坠机地点 2020年1月8日

一架乌克兰客机1月8日在伊朗坠机失事，机上176人全数遇难。乌克兰总统泽连斯基宣布1月9日全国哀悼一日，他并承诺将找到这起坠机事件的“真相”。伊朗民航组织负责人阿里·阿贝扎德(Ali Abedzadeh)表示，导弹击中客机的说法都是传言，从科学的角度上讲，导弹不可能击中这架飞机。加拿大总理特鲁多1月9日表示，根据盟友和我们情报机构多种渠道获得的消息，这架客机是被一个地对空导弹击中坠落的。特鲁多还表示，很可能不是故意所为。

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《纽约时报》9日在其网站发布了一段视频，显示射弹击中客机的那一瞬间。乌克兰从三个方面考虑飞机失事的可能。一是被导弹击中、二是机上有炸弹、三是和一架无人机相撞。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在脸书（Facebook）个人官方帐号发布声明影片表示：“我已颁布命令，1月9日为全国哀悼日。...乌克兰当务之急是查明这起灾难的原因，我们绝对会想办法找到真相。”

乌克兰最大航空公司乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）一架波音（Boeing）737飞机1月8日原定从伊朗首都德黑兰飞往乌克兰首都基辅，却在起飞后不久坠机。这也是乌克兰航空首度发生死亡空难。

泽连斯基8日因此提前结束前往阿曼（Oman）的行程，紧急飞回国内坐镇。

泽连斯基说，约45名乌克兰安全官员和专家1月9日稍早已飞往德黑兰参与调查工作，协助破解伊朗当局在事故现场找到的黑盒子，并将尝试辨识乌克兰罹难者的身分，以准备将遗体运回国。

失事的PS752班机遇难者大多是伊朗或加拿大公民，但也包括11名乌克兰公民，其中9人是机组员。基辅机场（Kiev Borispol Airport）出境大厅已挂上9人照片表达哀悼。

由于坠机事件发生在伊朗对伊拉克的美军基地进行导弹攻击后数分钟，泽连斯基9日呼吁国人避免对事件进行“任何操作、揣测和发表阴谋论”。