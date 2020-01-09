【视频】乌航坠机 酿加拿大阿尔伯塔省史上最惨空难

德黑兰乌航PS-752空难176名遇难者身份逐渐浮出水面，其中至少30人来自加拿大阿尔伯塔，大学教授和学生们前往伊朗，参加同乡在那边的婚礼，随后登上死亡飞机。阿尔伯塔省长表示，这是该省有史以来最惨重的一次空难。点击以下视频了解详情。

广告 继续浏览后续

PS752航班在1月8日GMT时间2点40分于德黑兰哈梅内伊机场起飞，起飞2分钟后，消失在雷达上。伊朗民航局9日宣布，飞机着火后曾经掉头，试图飞回机场，但最终机上火势过大，坠毁在距德黑兰市约20公里处的一个农场里。坠毁前飞行员并未传回任何异常报告。

1月9日乌克兰举国悼念伊朗坠机遇难的9名机组成员和另2名乌克兰公民，乌克兰方面调查称死者当中乌11人 ，英国3人，瑞典10人，阿富汗4人，伊朗82人，加拿大63人，伊朗方面则统计到伊朗公民146人，阿富汗10人，加拿大5人，瑞典4人，乌11人。统计有差异是因为伊朗-加拿大双国籍公民入境伊朗时必须使用伊朗护照。

加拿大伊朗人群体陷入悲伤，138人原应在基辅转机回多伦多，部分为国际学生。加拿大伦敦安大略西部大学本次坠机事故当中有4名学生丧生，其中3名博士。阿尔伯塔省长表示，至少30名阿尔伯塔居民在这起坠机事故当中丧生，这是阿尔伯塔历史上最惨重的飞机事故。包括阿尔伯塔大学教授，医学界人士和他们的家人，他们很多人前往伊朗，参加阿尔伯塔大学研究生拉什-普扎拉比和普内-革吉的婚礼。