首度回台投票的华侨：站出来发挥制衡的力量！

台湾大选进入倒数48小时，侨居海外的台湾人也纷纷赶回来投票，从机位难求到旅馆热订看来，数量应创下新高。据台湾侨务委员会2018年出版的《侨务统计年报》，移居海外华侨约有4,869万人、而从台澎金马移出之侨民及后代约有198.1万人，后面这个数字是由台湾驻在全球各地外馆推估汇整而成，约占台湾总人口8.4%。以侨委会12月18日公布的统计资料显示，2020年大选登记返台投票人数为5,328人，较2016年大选成长一倍以上。按现行规定，仍保有户籍的旅外台湾侨民，就不需要办理申请返国投票，因此返国参与投票侨民实际上将比5,328人更多。

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台湾侨委会目前虽然无法掌握到精确的数字，但强调光是曾被除去户籍的（两年未回台即被除籍）准备回台投票的侨民就超过五千人，显然意味着他们的选票也将成为各个阵营拉票的一个重点战场。

记者在台北去机场与搭高铁皆十分便捷的南港车站附近采访到一位专程改变行程与舱等首度回来投票的华侨陈先生！

您好，请问您今年几岁了？“76岁，马上就77了！”您从哪边回来？“我从德州回来。”在德州住了多久？“将近30年了”在德州30年有无投过当地的选举？“我是美国公民，但是我不太关心政治，因为我认为美国反正别人投的也是一样，他们彼此之间都达到制衡的作用。”

为什么这一次会特别想要回来投台湾的总统呢，是因为觉得台湾的民主制度发生了问题？“我个人觉得，的确台湾的民主制度有一点问题，而且我的朋友也告诉我说，现在制衡作用都已经失去了，需要大家站出来，去投出自己应该要投的那一票！”

因此，这一票代表了您希望的制衡作用，那是不是说，您看不惯目前的施政方向？“我觉得，目前很多的听闻，就是说除了司法不公正外，另外就是有很多贪腐案都发生，但是都逃脱了！”

那么对您来说，这是否意味着民主国家的执政者其清廉度与有无能力在选民的眼中是很重要的指标？“是，除了他的执政能力以外，也应该能够得到制衡的作用，并让其他的议员也能得到监督，就像美国的制度一样，那目前呢，我们（台湾）已经在这方面下降了，而且我很忧心的就是这个民主的制度愈来愈糟！那将来我就会，因为我的年纪的关系，就造成我是否还能够再回到祖国，享受同样的民主！”

陈先生最后还对记者表示，自己在台湾土生土长的，也打算在台北买房落叶归根，所以他十分关心中华民国还能不能够走下去。

（附注：台湾接受双重国籍，但出任国家公职者则依规定不能具有外国国籍。）