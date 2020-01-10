乌民航机：加拿大痛失最聪明的年轻研究人员

起飞后不久，一架乌克兰国际航空公司波音737客机在德黑兰附近坠毁，图为坠机地点 2020年1月8日

原定飞往多伦多的一架乌克兰客机8日在伊朗坠毁，机上数十名来自加拿大各地校园的教授和研究人员全数遇难，让伊朗人在工程学领域扮演要角的加拿大学术界痛失人才。

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研究伊朗移民在美国和加拿大情况的多伦多大学（University of Toronto）社会学教授马布雷（Neda Maghbouleh）说：“这是无法言喻的损失。”多伦多大学有4名学生在这场坠机事件中遇难。

马布雷说：“我们在这架飞机上痛失的人们，真正代表了全世界最聪明的年轻研究人员。”

路透社报导，遇难者中有许多素质很高的伊朗裔加拿大人，其中有些也在伊朗首都德黑兰（Tehran）的谢里夫理工大学（Sharif University of Technology）就读。根据加拿大移民部，加国境内的伊朗国际学生人数在2016年到2018年增加一倍多。

美国2017年对伊朗祭出更强硬的政策后，许多伊朗人改赴加拿大攻读研究所。

这架原定飞往多伦多、途经基辅（Kiev）的乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）客机8日从德黑兰起飞不久后便坠毁，机上176人无人生还。美国官员1月10日表示，美国政府认为飞机是遭到伊朗误击。加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）也说，加拿大从多个来源得到的情资显示客机是遭伊朗误击坠毁。

特鲁多说，搭上这架死亡班机上的176名乘客中，有138人原本要前往加拿大，当中更有63人是加拿大公民。

根据学生和校方说法，遇难者中含括各领域的导师和领袖。亚伯达大学（University of Alberta）教授丹尼许曼（Mojgan Daneshmand）是研究无线电频率微系统的专家，此外还有研究油电混合车、机械及电脑工程和原住民研究等人员。

遇难的26岁波札拉比（Arash Pourzarabi）和25岁戈吉（Pouneh Gorji）是新婚夫妻，两人都在亚伯达大学攻读电脑科学，这次是为了举行婚礼而返回伊朗家乡。

加拿大《国家邮报》（National Post）报导，波札拉比是全国资讯奥林匹亚竞赛（National Olympiad in Informatics）银牌得主，原本要和妻子戈吉回到加拿大埃德蒙顿（Edmonton）的家，同行的还有4名婚礼人员及其他宾客。他们原本要为加拿大的友人再举行一场婚礼仪式。

位于渥太华、代表加拿大95所大学的加拿大大学协会（Universities Canada）主席戴维森（Paul Davidson）说：“全国各地的校园都陷入一片哀戚。校园将会出现空荡的座位。”