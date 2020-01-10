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美12月新增14.5万个就业机会 失业率3.5%持稳

美国总统特朗普资料图片 路透社图片

根据美国政府1月10日所公布并受到外界密切关注的最新就业报告，去年12月美国新增工作机会降至7个月来最低点，但仍维持稳健；失业率则持平于50年来低点3.5%。