伊朗军方承认意外击落乌客机 伊外长再批美国、伊总统提补偿

伊朗国家电视台本周六援引军方声明说，伊朗无意中击落了失事的乌克兰客机。声明于当地时间11日早上发布，并将飞机被击落归咎于“人为失误”。这一被伊方自我证实遭击落的乌克兰航空752号航班，不幸遇袭坠落后，导致机上176人丧生。

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这架原定从伊朗首都德黑兰飞往基辅的乌克兰航空航班，周三 (1月8日) 凌晨起飞几分钟后，在机场北部15公里处的德黑兰郊区坠毁，机上176人全数丧生。而就在飞机失事的5小时前，伊朗军方刚向美军驻伊拉克的埃尔比勒空军基地和阿萨德空军基地发射了十余枚导弹，作为美方此前采用无人机击杀伊朗精锐“圣城旅”（Quds）指挥官苏莱曼尼等人的报复。值得一提的是，这架乌克兰航班从德黑兰上空坠落后，伊朗一直坚称飞机失事原因是“机械故障”、“发动机故障”。乌克兰大使馆一度也排除了恐怖袭击、导弹袭击的可能性，但不久就改口，认为一切皆有可能。根据媒体和互联网在随后3天内陆续传来的，飞机坠落现场的照片等资料显示，有多名专家推测，从迹象判断，客机是被伊朗方面误击落的可能性很大。且从失事飞机残骸的照片上看到有弹孔。

本周四，美国有线电视新闻网（CNN）获得了一段视频，尽管由于视频是在夜间拍摄画面并不清晰，但似乎表明一枚导弹正在向德黑兰的天空发射并撞击一架疑似飞机的物体。大约与此同时，乌克兰航班在起飞后坠毁。随后，《纽约时报》的分析部门依据视频中出现的拍摄者身旁的建筑特点等因素判断，视频记录的正是出事的乌克兰航空752号航班。同样在当天，加拿大总理特鲁多宣称，加拿大的情报以及盟国提供的情报表明，这架客机被伊朗的地面导弹击落。他呼吁对导致坠机的原因进行彻底调查。遇难的飞机上被指有57名加拿大人、82名伊朗人及11名乌克兰人。据悉，移居加拿大的伊朗人经常在两国之间旅行，而乌克兰的基辅是一个换乘停留之处，因为加拿大和伊朗没有直航。不久后，美英两国领导人也相继表达了对伊朗使用导弹击落客机的“怀疑”。

对此，伊朗方面直接否认了客机失事与伊朗向美军驻伊拉克基地发射导弹有关的说法。澳大利亚总理莫里森则在周五接受电台采访时说，特鲁多向他通报过此事，并形容这是“一次可怕的事故”。同样在当天，伊朗再度否认向飞机发射导弹，并指责西方政府打“心理战”。针对出事飞机究竟是因为伊方此前宣称的“技术故障”等自身原因，还是被伊朗军方误击的说法，伊朗官方终于在周六给出了结论。伊朗国家电视台援引军方声明说，当时该航班离开德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场，靠近了伊斯兰革命卫队的一个敏感的军事中心。而事发正值轮换，且该中心处于高级警戒状态。在此情况下，飞机被意外的人为错误击中。有报道显示，据乌克兰方透露，客机出事前，控制塔收到机师的最后一句说话是“机上情况一切正常”。

另据伊朗官方迈赫尔通讯社的报道称，事发客机在改变方向的时候，其形态被指完全类似于在接近伊斯兰革命卫队敏感战略中心的敌对目标（美军飞机）。伊方称，在这种情况下，由于人为的失误，该客机无意中成为了目标，不幸导致许多亲爱的同胞和外国乘客遇难。该报道还指，伊朗武装部队工作人员向遇难者家属表示慰问，并对人为的失误表示歉意。伊朗保证，将对武装部队的工作流程进行根本性调整，避免此类事件再次发生。酿成事故的责任人将被移交军事法庭，法庭将依法对其进行处理。此外，伊朗外长扎里夫亦更新推特说，“（这是）悲伤的一天。武装部队内部调查得出初步结论：美国冒险主义引发危机时的人为失误导致了灾难。我们向我国人民、所有受害者的家属和其他受影响国家深表遗憾、道歉和慰问。”

与此同时，伊朗总统鲁哈尼发表声明指，对该国武装部队错误击落一架乌克兰航班表示哀悼。鲁哈尼称，“面对美国侵略政权的威胁，以及苏莱曼尼将军殉难后对伊朗民族的威吓，伊朗武装部队已做好充分准备，以防御美国可能发动的袭击。”他说，“不幸的是，人为因素和错误发射导致巨大灾难，这令人遗憾。作为伊朗总统，我对这场悲惨灾难的遇难者家属表示哀悼。”鲁哈尼并下令采取一切措施，补偿被击落的乌克兰飞机。而对于伊方的这一表态，特鲁多最新发表声明回应称，“我们首要的任务是以公开和公正的精神处理这一事件，这是一场国家灾难，所有的加拿大人都感到哀悼”。特鲁多表示，我们将继续与全球的伙伴合作，以确保一场完整和深入的调查能够得到实现。他强调，“加拿大官方要求与伊方为此展开全面合作”。