伊朗空军司令：得知误击客机被证实后恨不得当场死去

自伊朗国家电视台周六引述军方的话称，伊方无意中击落了失事的乌克兰客机后，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队司令阿米尔·阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）稍后召开记者会，对伊军方击落乌克兰航空公司PS752航班表示道歉。当他“确信”这架飞机是被错误地击落之后，哈吉扎德表示“我恨不得当场死去”。

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伊朗国家电视台在当天稍早援引军方的声明称，伊朗无意中击落了失事的乌克兰客机。声明还指，当时该航班离开德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场，靠近了伊斯兰革命卫队的一个敏感的军事中心。而事发正值轮换，且该中心处于高级警戒状态。在此情况下，飞机被意外的人为错误击中。乌克兰官方曾稍早透露，客机出事前，控制塔收到机师的最后一句说话是“机上情况一切正常”。在伊方过去3日内多次否认对该事件负责后，伊朗外长扎里夫亦更新推特说，“（这是）悲伤的一天。武装部队内部调查得出初步结论：美国冒险主义引发危机时的人为失误导致了灾难。我们向我国人民、所有受害者的家属和其他受影响国家深表遗憾、道歉和慰问。”

与此同时，伊朗总统鲁哈尼发表声明指，对该国武装部队错误击落一架乌克兰航班表示哀悼。鲁哈尼称，“面对美国侵略政权的威胁，以及苏莱曼尼将军殉难后对伊朗民族的威吓，伊朗武装部队已做好充分准备，以防御美国可能发动的袭击。”他说，“不幸的是，人为因素和错误发射导致巨大灾难，这令人遗憾。作为伊朗总统，我对这场悲惨灾难的遇难者家属表示哀悼。”鲁哈尼并下令采取一切措施，补偿被击落的乌克兰飞机。

哈吉扎德在当天的记者会上指出，在发射导弹击落乌克兰客机的那一刻，伊朗已经做好应对一场全面军事冲突的准备以及美国可能发动的袭击。他称，美国应对这起悲剧事件负有部分责任，因为在飞机被击落之前，华盛顿与德黑兰的紧张关系加剧。自1979年伊朗伊斯兰革命以来，两国之间“发生冲突的可能性”是“前所未有的”。而就发生伊军方用导弹打下民航客机事件的责任，哈吉扎德称，伊朗伊斯兰革命卫队对这次灾难负全责，并准备面对当局作出的任何决定。哈吉扎德指出，他个人愿意承担不慎击落乌克兰民航客机的全部责任。他说，在得知飞机失事的消息后，他恨不得当场死去，因为他不愿作为见证者目睹这样的事故发生。

哈吉扎德说，“我们当天在向美国驻伊拉克基地发射导弹后听到了这样的消息，我宁愿死也不愿意看到这样的事发生。”他并进一步就误击事件的来龙去脉介绍指，一周前，地区局势非常紧张，发生冲突的可能性非常高，双方的武装力量都高度戒备。发射导弹的系统位于德黑兰西部，是事发前的午夜刚刚增加上的。哈吉扎德称，此前有情报称有巡航导弹袭击伊朗的危险，乌航客机被导弹系统操作员误认为是巡航导弹。该名操作员本来应该向上级汇报，但似乎通讯出现问题，所以他有10秒时间来决定是否发射导弹，但他做了错误的决定。

哈吉扎德还谈到，“此前，伊朗民航组织的报告是基于他们自己根据以往经验的认知，但当时我们要求保密，以收集更多信息。飞机不是在空中毁坏的，我希望为伊朗民航组织辩解一句，伊朗民航组织并不清楚这件事，事情是这样的，伊朗武装部队和伊斯兰革命卫队都不想隐瞒这件事，但是这需要一个过程。我们对这个事故表示抱歉，向遇难者家属表示哀悼，我们痛失所爱。”而当被问及究竟哪方需要对没有及时下达客机停飞指令负责时，哈吉扎德说：“都是（伊朗）军队的错误。政府、民航组织、机场完全没有错。但停飞航班不是我们的职责，而是另外机构负责。当时我正在负责西部边境的防空系统，应该有人对此系统负责。所有的事最终导致了这个操作员作出错误的决定。”

遭遇不幸的乌克兰航空客机8日早晨，从德黑兰霍梅尼国际机场起飞前往乌首都基辅，但起飞后不久坠毁，机上167名乘客和9名机组人员无一生还。伊朗此前曾否认失事客机遭导弹击落的报道，表示初步调查显示客机因“技术问题”坠毁。值得一提的是，随着伊方此番承认误击客机，有关最新从地面角度由周边建筑所捕捉到的，疑似击落客机导弹升空的画面也在周六被上传互联网。