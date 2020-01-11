台湾大选开票实况：台湾主流民意是拒绝一国两制

台湾总统大选开票已近尾声，国民党总统候人韩国瑜周六傍晚抵达位于国民党高雄市党部的全国竞选总部，本文截稿时，韩国瑜在大批媒体包围下进入竞总，不发一语。稍早，韩国瑜女儿韩冰、国民党副总统候选人张善政、高雄市副市长叶匡时等人也陆续抵达竞总。据悉，稍晚韩国瑜将发表讲话。

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主播：台湾2020总统选举开票在当地时间下午4时开始，现在的情况如何？

夏榕：记者人在高雄，不久前从投票所看完开票和唱票回来，争取连任的蔡英文总统在六都取得明显领先优势，尽管在我们直播时，全部选票还没有开完，但挑战者韩国瑜已经落后150万票确定不可能翻盘。

在直播此时，国民党总统候选人韩国瑜高雄的竞选总部的观票人潮不如以往，好几位赶到韩国瑜位于建国路的竞选总部加油的民众说，在来的路上看到电视转播悬殊得票差距，心情变得很沉重。

总统蔡英文阵营在竞选总部前封街，架起大屏幕转播电视开票状况，据记者了解支持者从中午起陆续聚集，群众的心情随着票数不断开出，愈显高昂。

主播：投票前你在高雄观察的情况呢？

夏榕：记者周五去韩国瑜的选情之夜，搭乘的计程车司机是一位70岁本省人，问他要不要去投票，他说：“我不是高雄本地人，我明天会回嘉义去投票，不管韩粉非韩粉，他们动员力量强大，会让我觉得我的票对我要投的人很重要！”记者再问他觉得谁会赢，他表示当然希望他投的那位赢啰！

蔡总统也透过脸书召集支持者「今天下午4点后，欢迎大家一起到我的全国竞选总部看开票，让我们一起守护民主、见证未来！」

蔡阵营发言人廖泰翔表示，总统预计晚间7时许抵达全国竞选总部，晚间8时将与副总统候选人赖清德一起召开国际记者会后，再到外场舞台发表公开谈话；民进党主席卓荣泰预计在晚间9时30分召开国际记者会。

主播：那你觉得蔡英文此次胜出的关键在哪里？

其实还是在台湾人想要和中国保持什么样的距离，也就是说要对中国展现强硬姿态或采融和（亲中）的立场。所以我们可以看蔡英文、韩国瑜这两阵营以两岸政策为最大的焦点进行攻防战。

在记者10日前往的韩国瑜在梦时代广场举行的选前之夜，韩国瑜要求下架名进党的必要性。他表示，在民进党执政下，两岸关系恶化，未来的台湾一定要改变才行，希望能与大家一起前进。

蔡英文在台北的选前之夜上演说时说：「拒绝一国两制，我也为2300万人民做了」、「外部威胁还在，要让改革继续下去」。她呼吁选民支持她，助她连任。

现在看来，台湾的主流民意还是拒绝一国两制！