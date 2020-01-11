法退休改革：菲利普有条件地删除“基准年龄”(âge pivot)

法国总理菲利普就退休体制改革和工会代表谈判后走出马提尼翁和记者见面 2020年1月10日

法国养老金改革罢工1月11日进入第38天。处在退休改革前线的总理菲利普向各大工会组织负责人致函，表示暂时把基准退休年龄(âge pivot)从草案中撤除。推动取消基准年龄的两个工会组织-法国工人民主联盟(CFDT )、法国自主工联( UNSA)均表示这是一个好消息。雇主协会也表示，他们将参加保证退休金制度收支平衡的会议。而法国全国总工会(CGT)、法国工人力量总工会(FO)以及极左势力要求大家再加把劲，让政府彻底退让。各大工会组织联合发起1月16日新的全国性罢工、罢课示威。

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法国总理在让步的同时表示，政府短期撤除基准退休年龄(âge pivot)条文，要求参加商讨的各方提出一项让法国的养老金收支将在2027年达到平衡的方案，否则将会采取发布有立法价值的法令强行执行。

法国全国总工会(CGT)秘书长菲利普·马蒂奈兹 (Philippe Martinez)表示，基准退休年龄(âge pivot)只是整体退休改革中的冰山一角，政府以此方式来掩盖实质问题。法国极右势力负责人玛丽娜-勒庞表示，现政府故弄玄虚，在草案中加入基准退休年龄(âge pivot)；然后再撤除，目的是彻底推行养老金单一制度。

除法国全国总工会(CGT)之外，要求完全撤除积分制退休体制改革的还有法国工人力量总工会(FO)。法国极左派“不屈的法兰西”（France insoumise）在总理给工会组织发出信函之后表示，大家再努一把力，让政府撤回他们的退休改革计划。

在政府11日略微让步之后，工会组织号召民众1月16日再次上街游行。

1月11日，西北部南特、雷恩；南部马赛；中部里昂；东部格勒诺布尔；西南部图卢兹等大城市发起不同规模的示威游行。马赛示威队列中有2000至3000黄背心，法国全国总工会(CGT)不得不派出维护治安的志愿者。

巴黎共和广场和巴士底狱广场等地出现不同程度的暴力行动。有的游行队列出现无政府主义者“黑块”（black bloc）人士。维护治安的警察要求示威者远离肇事者，以阻止抢、砸行径。截至巴黎时间16：30，巴黎警察一共拘捕了7人。