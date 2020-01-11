法退休改革：菲利普有条件地删除“基准年龄”(âge pivot)
发表时间：
法国养老金改革罢工1月11日进入第38天。处在退休改革前线的总理菲利普向各大工会组织负责人致函，表示暂时把基准退休年龄(âge pivot)从草案中撤除。推动取消基准年龄的两个工会组织-法国工人民主联盟(CFDT )、法国自主工联( UNSA)均表示这是一个好消息。雇主协会也表示，他们将参加保证退休金制度收支平衡的会议。而法国全国总工会(CGT)、法国工人力量总工会(FO)以及极左势力要求大家再加把劲，让政府彻底退让。各大工会组织联合发起1月16日新的全国性罢工、罢课示威。
法国总理在让步的同时表示，政府短期撤除基准退休年龄(âge pivot)条文，要求参加商讨的各方提出一项让法国的养老金收支将在2027年达到平衡的方案，否则将会采取发布有立法价值的法令强行执行。
法国全国总工会(CGT)秘书长菲利普·马蒂奈兹 (Philippe Martinez)表示，基准退休年龄(âge pivot)只是整体退休改革中的冰山一角，政府以此方式来掩盖实质问题。法国极右势力负责人玛丽娜-勒庞表示，现政府故弄玄虚，在草案中加入基准退休年龄(âge pivot)；然后再撤除，目的是彻底推行养老金单一制度。
除法国全国总工会(CGT)之外，要求完全撤除积分制退休体制改革的还有法国工人力量总工会(FO)。法国极左派“不屈的法兰西”（France insoumise）在总理给工会组织发出信函之后表示，大家再努一把力，让政府撤回他们的退休改革计划。
在政府11日略微让步之后，工会组织号召民众1月16日再次上街游行。
1月11日，西北部南特、雷恩；南部马赛；中部里昂；东部格勒诺布尔；西南部图卢兹等大城市发起不同规模的示威游行。马赛示威队列中有2000至3000黄背心，法国全国总工会(CGT)不得不派出维护治安的志愿者。
巴黎共和广场和巴士底狱广场等地出现不同程度的暴力行动。有的游行队列出现无政府主义者“黑块”（black bloc）人士。维护治安的警察要求示威者远离肇事者，以阻止抢、砸行径。截至巴黎时间16：30，巴黎警察一共拘捕了7人。
selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.textselfpromo.newsletter.link.label