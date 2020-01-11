【视频报道】法国政府妥协了 但罢工停不了

最具争议的法国退休改革方案今天有所松动。政府宣布暂时取消考虑设置64岁为拿满额退休金的最低年龄，并接受亲改革派的法第一大工会CFDT(工人民主联盟)的邀请，另行讨论从哪里筹资供应即将出现大缺口的养老金。法国总工会(CGT)，工人力量(FO)等工会则坚决要求政府完全撤回改革计划。黄背心也再次与工会游行合流，并不认可CFDT与政府的妥协。因此，罢工还会继续下去。接下来的1月14-15-16日，就将有3次新的游行。点击以下视频回顾今日游行巴黎现场。

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(本文为以上视频报道综述) 反退休改革罢工已经进入第38天，1月11日星期六，在8家工会的号召下，人们再次涌上巴黎街头要求政府取消改革计划，工会游行得到了黄背心的加入。

昨天部长团和工会代表进行了新一年第一轮谈判，这一轮谈判出现了和解的曙光。法国第一大工会改革派的工人民主联盟提议，为了筹措即将出现巨额缺口的养老金进行专业大讨论，时间最久可以持续到今年九月，而与此同时，政府必须放弃设立64岁，为最低的领取满额退休金的年龄。这个提议得到了政府的积极回应，但同时提醒工会，如果执行政府方案，2022年就能多出30亿欧元，2027年多出120亿欧元养老金，而2025年养老金缺口预计最高为170亿欧元。

虽然政府积极响应这一提议，其他工会却并不买账。法国总工会CGT埃松省负责人Olivier Champetier表示：（工人民主联盟提出的与政府的妥协方案）对我们（法国总工会）来说与现实不符 ，法国总工会提出的养老金填补措施包括提高企业男女平等，对金融收入加税，停止减轻企业应缴的社会贡献金，这不是杂费而是社会贡献金，是团结的力量，只有团结才能办成事，所以对我们来说Laurent Berger（工人民主联盟工会主席）的方案是他自己的，我们不认可这个妥协方案，我们要的是退休改革计划的全部撤销。

游行尚未结束，总理已经宣布暂时不再考虑设64岁为拿满额退休金的年龄，转而在工人民主联盟提出的养老金储备专业大讨论框架中寻求资金来源，期限是4月底，超过这一期限政府将采取新干预。工人民主联盟向政府的开放这一姿态致敬，但不仅要求彻底取消退休改革的其他工会不买工人民主联盟的账，黄背心也认为，和政府没什么可谈的，必须取消退休改革计划。

一名铁杆黄背心Moha表示：看看如今他们（工人民主联盟）与政府的妥协方案，我们绝不可能和他们一起妥协，政府承诺给我们一个新世界，却使用旧的手段，马克龙错过了世纪之约，因为他本可以进行彻底的改革，我们（黄背心）支持保持现行的普世系统，当然可以进行改善，但剥削公众利益来让私人或金融受益，我们受够了，我其实稍微赞成法国总工会和工人力量工会的意见，那就是彻底取消退休改革计划，我要感谢总统马克龙，他的态度让法国人民团结起来。

法国总工会称1月11日全法50万人游行，其中15万人在巴黎；内政部数据全法14.9万人，其中巴黎2.1万人。工会联合已经宣布，1月14-15-16日，将会再上演3场大的游行示威。