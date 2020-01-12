中东紧张升高 卡塔尔国王突访德黑兰晤伊朗总统

卡塔尔国王塔米姆1月12日访问伊朗，并与伊朗总统鲁哈尼会晤。美国日前暗杀伊朗指挥官并遭到对方报复攻击，他是这一波中东紧张情势升高以来，首位到访德黑兰的国家领导人。

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半岛电视台（Al Jazeera）报导，塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）与伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）及其他高阶官员会晤。这是塔米姆于2013年即位以来首度到访伊朗。

塔米姆稍早飞往阿曼首都马斯开特 （Muscat），向新国王海赛姆（Haitham bin Tariq al-Said）致哀。阿曼前国王喀布斯苏丹（Qaboos Bin Said al-Said）10日驾崩，他的堂弟海赛姆11日宣誓继任。

美国3日暗杀伊朗革命卫队精锐圣城部队（Quds Force）指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）后，卡塔尔外交部长穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）4日走访德黑兰会晤伊朗外长沙里夫（Mohammad Javad Zarif），呼吁和平解决冲突、降低当前紧张情势。

伊朗8日凌晨对美国为首联军部队驻伊拉克的基地进行导弹攻击。穆罕默德当天表示，卡塔尔密切关注伊拉克形势，寻求与友好国家展开协调，以降低紧张。

他当时在推特发推文说：“我们寻求透过一系列沟通，与友好和具兄弟情谊的国家谘询并协调，希望平静局势、降低紧张。”

卡塔尔与美国关系密切，境内有美军在中东最大的军事基地。它跟伊朗也拥有坚实关系，双方共享全球最大天然气田。

沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林、埃及指控卡塔尔支持极端主义，而且与伊朗关系密切，因而于2017年与卡塔尔断交。杜哈当局对于指控一再否认。