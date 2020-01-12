回应俄土呼吁 利比亚交战双方同意停火
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利比亚全国团结政府1月12日宣布接受停火，回应俄罗斯与土耳其停止内战的呼吁。利比亚强人哈夫塔尔几小时前已先宣布停止敌对行动。
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回应土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）和俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）呼吁，利比亚全国团结政府（Government of National Accord, GNA）总理萨尔吉（Fayez al-Sarraj）在声明中宣布，“从1月12日午夜开始停火”，但强调全国团结政府军队“有合法权利回应来自其他阵营的任何攻击和侵略”。
2011年北大西洋公约组织（NATO）支持人民起义后，位于北非的利比亚陷入动荡。近来哈夫塔尔（Khalifa Haftar）试图从联合国认可的利比亚全国团结政府手中夺占首都的黎波里（Tripoli），导致紧张局势更加升高。
俄罗斯与土耳其呼吁利比亚停止内战之后，哈夫塔尔11日晚宣布，停止数个月来争夺的黎波里控制权之战。
忠于哈夫塔尔的利比亚东部军队宣布，只要敌军接受，12日0时01分起，他们在西部的战事停火，对的黎波里的攻势一并停止。利比亚全国团结政府随后也宣布接受停火。
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