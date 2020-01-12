回应俄土呼吁 利比亚交战双方同意停火

利比亚强人哈夫塔尔领导的抵抗力量在的黎波里附近交战时一辆坦克被毁 2019年6月27日

利比亚全国团结政府1月12日宣布接受停火，回应俄罗斯与土耳其停止内战的呼吁。利比亚强人哈夫塔尔几小时前已先宣布停止敌对行动。

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回应土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）和俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）呼吁，利比亚全国团结政府（Government of National Accord, GNA）总理萨尔吉（Fayez al-Sarraj）在声明中宣布，“从1月12日午夜开始停火”，但强调全国团结政府军队“有合法权利回应来自其他阵营的任何攻击和侵略”。

2011年北大西洋公约组织（NATO）支持人民起义后，位于北非的利比亚陷入动荡。近来哈夫塔尔（Khalifa Haftar）试图从联合国认可的利比亚全国团结政府手中夺占首都的黎波里（Tripoli），导致紧张局势更加升高。

俄罗斯与土耳其呼吁利比亚停止内战之后，哈夫塔尔11日晚宣布，停止数个月来争夺的黎波里控制权之战。

忠于哈夫塔尔的利比亚东部军队宣布，只要敌军接受，12日0时01分起，他们在西部的战事停火，对的黎波里的攻势一并停止。利比亚全国团结政府随后也宣布接受停火。