日本外务大臣祝贺蔡英文高票当选

在台湾的总统选举中，执政党民进党的蔡英文总统高票再次当选，日本外务大臣茂木敏充1月11日发表谈话，对蔡英文当选表示祝贺。

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茂木敏充指出：台湾是与日本共有基本的价值观，紧密的经济关系和人员往来的重要的伙伴和朋友。日本政府将一如既往，深化与台湾非政府间的实务关系及交流与合作。

对于中国大陆与台湾的关系，茂木表示了日本政府的一贯立场：希望通过当事者的直接对话和平解决。

日本超党派“日华议员恳谈会”会长，自民党的古屋圭司1月11日在接受《产经新闻》采访时表示：非常令人高兴，在安全保障方面，和台湾及美国的合作也很重要，今后将通过议员外交，强化和推进日台的合作。

CNN．CO．JP12日报道：11日投票、开票的台湾总统选举中，执政的民进党现任总统蔡英文以大大超过对手的选票再次当选，并向具有选举权的选民发表感谢的谈话。

据中央选举管理委员会在，开票率为99%时的统计，蔡英文得票数为800多万票，超过2008年国民党的马英九当选时获得的约766万票。

日本首相安倍晋三与蔡英文具有良好的关系，经常与蔡英文在推特上进行交流，称台湾为“朋友”，并认为日本与台湾共有“自由、民主主义、人权和法律的统治的普世价值。”安倍首相从11开始历访中东三国，到本稿截稿时为止还没有媒体报道其对台湾选举结果的发言。