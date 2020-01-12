蔡英文将兼任党主席重新掌握党机器

台湾总统蔡英文昨天以817万票的史上最高票连任总统，消息传来，选后蔡英文将兼任民进党主席，重新掌握党机器，权力将更加稳固。

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民进党内部透露，府院党人事是连动的，蔡英文连任后，将依党的内规，兼任党主席，重新掌握党机器。此外，在总统连任及国会过半两大目标顺利达成下，苏贞昌续任阁揆理所当然。

民进党上次在2018高雄市长选举时输给韩国瑜，但昨天的总统选举，蔡英文在高雄是拿下109万票，大胜韩国瑜的61万票。选前，社群Wecare高雄、公民割草行动、以及台湾基进等团体已经发起罢免韩国瑜，向中选会递交了三万份提议书。昨天韩国瑜落败，罢韩团体决定乘胜追击，将在2月8日进行第二阶段联署，依选罢法规定的日程，罢韩投票日可能在今年七月。

另外，联合报社论分析，这次蔡英文大胜主因是民进党操弄「亡国感」的「抗中保台」策略奏效，赢得多数年轻选民力挺所致。

分析指出，台湾的选举形势，屡屡在「主权牌」与「经济牌」之间往复摆荡，每隔数年便改变方向往另一端倾斜。前年的九合一选举，是蓝营的「经济牌」发威，一夕横扫了十五县市。但仅事隔十四个月，钟摆立即又荡回了「主权牌」的主场。

社论指出，之所以变化如此急遽，关键因素是去年习近平提出「一国两制台湾方案」，为民进党提供了反中及反蓝的强大炮火；其后香港反送中的动荡，又增添了民进党「亡国感」的炒作火力。遗憾的是，蓝营始终未能根据形势变化调整脚步，仍反复重弹九二共识的基调，缺乏更积极的论述，反留给民进党不断「抹红」的空间。