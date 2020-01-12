香港众志从纲领删「自决」 撤DQ借口便参选

因主张自决而不容于政府并有成员因此被取消参选资格的香港众志，在坚持一年多后终于作出妥协，把成立宗旨中推动「香港民主自决」改为「香港的民主与进步价值」。众志解释，改动令纲领可「更概括阐述众志的工作方针以及计划」；但政界一般认为，有关改动是要免除当局继续以「自决」之名取消其成员参选，能否成功「洗底」，尚属未知之数。不过，网民表现显示，众志放弃「自决」之名，支持远超讽刺，谴责更是未闻。

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香港众志于8日的成员大会上通过更改组织章程的决议，但延至昨(11日)台湾总统大选结果抵定时公布。根据众志在脸书上载的声明，改推动「民主自决」为「民主与进步价值」，可以「聚焦于强化公民社会、团结民主力量、推动进步价值，进一步巩固香港民主运动的根基。」声明又强调，日后会继续抗争，竭力「在光复香港的征途上与众人并肩，对抗暴政，直至黎明到来的一天。」并以「香港人，反抗。」这反修例运动的口号作结。

2016年创立的香港众志，其通过「公投」实现「自决香港前途」的主张一直被政府视为港独，令其常委周庭和秘书长黄之锋先后参选2018年立法会和2019年区议会均被取消资格(俗称DQ)，但众志声明没有提及DQ，黄之锋等人亦没有正面回应传媒查询修改是否与避免日后参选被DQ有关。

不过，政界普遍认为，众志改动纲领是为参选铺路，虽然众志自近一年多来多次强调不会因为政权或参选而修改纲领，但若不放弃「自决」二字，将自绝参政前途。至于能否成功「洗底」避过参选时被DQ，则人言人殊，有人认为可以剔除政府的借口，但亦有人认为，周庭选举呈请上诉成功，只是因为选举主任没给机会她解释，而非「自决」没有解决红线，另亦有人指出，本土派刘小丽加入不提自决的工党，亦不能避免被DQ的命运，估计众志核心成员难以成功「洗底」。

经过反修例运动「三不」原则(不指责、不笃灰、不割席)洗礼的网民，对香港众志放弃「自决」二字，虽然谈论不算热烈，但表态的，绝大部分表示支持或体谅，甚至有人赞赏这是「聪明」、「醒目」之举」；「为光复立会，光复香港做好准备」；更有人表示，「自决」是打赢共产党之后才处理的事，不要与「本土派」争出路，以免做成分化；直言「打赢共产党，其他慢慢讲！」

稍为有保留的，亦只是对纲领变得空泛表示「感觉实在不好」，又或留言吁众志「如何演绎代表你的智慧，但请不要忘记你心底里的愿望。」而嘲讽的则说：「自决都无埋 其实同泛民无咩分别」，这留言获得约20人认同，甚至有网民说，由自决缴成进步，是否要成为香港民进党？