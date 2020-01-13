法国与萨赫勒5国集团峰会发表联合声明加强反恐合作。

在法国波城举行的法国与萨赫勒5国集团峰会周一发表联合声明强调，将加强军事合作，打击恐怖主义。法国总统马克龙并宣称，法国将增派220名军人前往该地区加强反恐行动。马克龙并表示希望说服美国总统特朗普维持美国在非洲驻军。

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法新社消息，法国总统马克龙周一与萨赫勒5国集团（尼日尔，乍得，马里塔尼亚，布基纳法索及马里）领导人在法国西南城市波城举行峰会。与此同时，前往布鲁塞尔访问的美军参谋长米勒将军周一表示，美国将逐步减少驻非洲及中东的驻军，并将重新部署，以增强美军在太平洋地区的军力。米勒周一在回答包括法新社在内的多家媒体提问时表示，“我们正在向国防部长埃斯珀提供各种选项”。

马克龙及萨赫勒5国集团领导人在波城峰会上对在反恐行动中美国的支持表示感谢，峰会在联合声明中表示，希望美国继续支持该地区打击基地组织及伊斯兰国圣战武装行动。

法国在非洲萨赫勒地区部署4500士兵。美国减少非洲驻军计划引起法国的担忧。法新社12月24日援引《纽约时报》报道称，美国在非洲的驻军人数在6000到7000人之间，主要是在西非，也包括索马里。报道称，美国驻军包括军事训练员以及最近在尼日尔建造的一个投资1.1亿美元的无人机基地。报道表示，撤军将终结美国对法国在马里、尼日尔和布基纳法索开展的军事行动的支持。法军与当地军队一起，共同打击“基地”组织和极端组织“伊斯兰国”。

法国总统马克龙周一在峰会上表示，美国减少在非洲驻军是一个“坏消息”，他希望能“说服”美国总统特朗普继续维持在西非的美国驻军。马克龙并宣布，法国将向该地区增派220名军人，加强反恐行动。

萨赫勒地区是撒哈拉沙漠以南横贯非洲大陆的一片狭长地带。该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害困扰，也给西非国家经济发展带来负面影响。2014年，布基纳法索、马里、尼日尔、毛里塔尼亚和乍得成立萨赫勒五国集团。

萨赫勒5国集团领导人则表示，希望法国继续在这一地区的军事行动。这一表态被视为是对该地区严重反法情绪的回应。