【直播间】伊朗从悼念死者集会变成反政府浪潮 乌航坠机持续发酵

造成176人全员遇难的乌克兰航空PS752航班空难一事继续发酵，星期一，伊朗连续第三天上演游行，谴责政府对坠机事件的处理方式，但政府否认试图撇清责任。上周末德黑兰大学到悼念遇难者的集会激化成为针对伊朗当局的抗议，抗议政府谎言，要求追查悲剧肇事人。点击以下视频了解有关乌航坠机的综合消息。

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（本文为以上视频内容摘要）社交网络上流传的未经证实的视频出现枪声和示威者受伤流血画面，但德黑兰警察局称并未朝示威者开枪，警察收到的命令是“克制”。被警方短暂逮捕的英国驻伊朗大使也表示，自己并未像伊方所指，引导民众反对政府，而是参加了悼念死者的一场集会。

乌航表示，已经获取黑匣子信息途径，开始研究整起事件。

在死亡的176人中，138人准备通过基辅前往加拿大。多伦多是加拿大伊朗族群最多的地区，加拿大全部21万伊朗人当中，半数都在大多伦多。这里，悲痛经久不散。

乌航坠机其他相关国包括英国，德国，瑞典和阿富汗等，各方要求伊朗协助进行详尽调查，并做出经济补偿。伊朗已经承认导弹击中民航属于人为失误，同时认为“美国的冒险主义是悲剧的根源”。