韩国瑜是否面临罢免危机 高雄市民说了算？！

高雄市长韩国瑜今天（1月13日）销假上班，现场有民众前来送花大喊加油，针对是否竞选国民党党主席，韩国瑜表示未来重点是放在市政，没有考虑竞选党主席。与此同时，公民团体发起的「罢韩」则将进入第二阶段联署。台湾民意基金会董事长游盈隆认为「穷寇莫追」，蔡英文总统已「飞龙在天」绝对有能力阻止罢韩，就看总统的政治智慧。

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罢不罢韩？民进党立委许智杰表示，这是高雄市民的权利，恐怕不是蔡总统一句话可以决定的。他说，如果韩市长回来认真施政，在议会备询表现良好，再让市民做最后的决定，如果韩回来的表现不好，就算总统呼吁暂缓罢免，恐怕也无法阻止高雄市民的强大民意。

有关问题，记者采访了一位高雄市民Simon，以他之见，韩国瑜确实将会面临罢免危机，他说：「显然是必然的！而且这个危机呢，有时也要靠蔡英文是不是要放下仇恨来解除。不过目前的态势WECARE团体应该是咄咄逼人，不放的，所以说，随时可能一触即发！」

记者问「一触即发？」Simon回称：「是的，在网路上的宣传已经有逐渐的步骤诞生了，就我接到的讯息而已，当然目前可以挽回这个情况，会不会在蔡英文政府选胜太多的情况下释出善意，用她的政治力量去阻止罢韩，如果她觉得要乘胜追击的话，有可能就是另外一场腥风血雨的政争的开始吧！」

记者续问「对外界来讲，会不太了解当时要罢韩的理由和韩败选以后回到市长位子的理由是一样的吗？」Simon答说：「我其实认为不同的，因为他在胜选之后，他10月胜选，12月就任，3月开始罢免的情况下，当时罢免的发起人尹立他可能比较基于一个政治理由，而且市长上任要一年以后才可以罢免的，当时是没有形成的，可是他后来去参选总统，有二心的情况下，这个理由是不是一个罢免理由就很难说了。」

记者又问「那现在呢？如果要罢免他的话是什么理由？」Simon解释称：「那当然是二心呀！就逃跑市长！那很明显呀！你既然当不到三四个月就宣布要去选总统，这本来就，在道德上正当性上就有问题，道德正当性就有问题！」

对！记者追问「他现在没有逃跑了，回来了呀？」对此，Simon指出：「那就看会不会有又第三次考试吧！第一次考试就是市长选举，第二此考试就是总统选举，那不能否认在这一次蔡总统（拿到高雄）一百多万票里面，有相当多的一部分不是因为对韩市长个人人格的怀疑，而是为了要抗中，反中的理由，所以落实到真正罢免的选票会不会过，也是疑问，可是个人认为，2万7千票的提议应该是没问题，60天内的联署应该也没有问题，那是否会罢免成功？也要看那时的民气怎么样了。」

记者最后问Simon你身为高雄市民会出来投罢免韩市长这一票吗？他对记者说：「我是不会的！因为我的个性以和为贵，我也认为这一年来我们的基础建设，是有变好的，就如同李四川副市长讲的灯亮路平水沟通，我是有感受到的，在我们的道路驾驶什么的，真的有变好！」