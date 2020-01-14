台湾「网红政治」行销学将成选战王牌？

网络时代促使新闻传播的载具日趋多元，社群媒体的舆论影响力也愈来愈强。许多分析都注意到，台湾选战模式的变化，特别是在2020这一次大选，“陆军”即传统的地方组织的动员力，可能远远不如“空军”即网络议题带动出的声量，对选民来得有效果。

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经由实地观察，显然网络议题的操作、声量的维持，已经成为台湾2020大选中候选人能否胜出的一大关键！现在，台湾年轻人基本上只看手机，从而在YouTube或Facebook出现大批的直播主。其他年龄层的大多数人除了电视也习惯从社群软体好比LINE来交流资讯，促进“同温层”生成。台湾政治人物当然也发现了新媒体快速传播的优势，因此纷纷与“网红”展开合作。针对这些现象，记者采访了曾就读于辅大新闻传播学系任职国际客服行销的Sandy。

法广：在获取新闻上，你主要的来源渠道是？

Sandy：「大部分是我脸书的同温层，在同温层中就会有有些讨论，有讨论之后就会再把我带去其它的地方，例如像Youtube、网络或者是网路电视。」

法广：那你对政治人物跟网红合作这种行销方式，有什么样的看法？

Sandy：「我想政治人物也在学习如何贴近大众，就像我们二三十年前学的新闻学，我是从报社开始，报纸很重要，但是现在谁看报呢？我觉得这是一个时代的变迁。政治人物如果想要让他的政见能够被大众所接受，讲这样比较容易懂的语言，我想他借由网红是一个行销的手段，主要是选择哪一个网红，从哪一个管道出来，来让民众去认同他的政策，我觉得这是一个学习吧！但我觉得这还是太早去下定论说这是好的或是不好的，或许可能也没有什么好不好的，但是我觉得可以多方管道尝试。」

法广：通过网路行销那当然是！但主要还想要知道你会不会觉得这样也让政治人物也很“综艺化”？

Sandy：「对，的确！“综艺化”这一点我觉得可能在台湾特别是如此，我觉得在（其他地方）比如说，法国他们的选举比较简单，他就是政治辩论，然后，一样也是上电视，网红这个部分好像比较没有。我觉得在台湾纯粹是因为我们太热衷了，选举才是全民运动，我们非常地喜欢看政论节目，然后每一个人呢，都要去批评指教，所以我觉得是因为民族这个社会文化的关系，所以政治人物呢，他如果想要贴近民众，让民众去投他的票的话，投会喜欢的，他就必须要去娱乐去取悦民众，我觉得这一点是在我们民主化的过程中要小心的一点吧！对！我们应该是要选他的理念，而不是去选说这个人能不能够让我喜欢！」

最后值得观察的是，空战是否一定凌驾陆战？候选人本尊也还是会被选民检视的。例如，民进党新北市第一选区被称为“淡水蔡依林”的吕孙绫便因上网红“馆长”陈之汉的直播节目表现不佳，后遭大批网友批评，声量是提高了最后却连任失利，吕孙绫自己先前可能也未料到“水能载舟，亦能覆舟”吧！