沙特阿拉伯支持日本向中东派遣舰艇

1月14日，日本官房长官菅义伟在阁僚会议后的记者会上，在谈及安倍首相访问中东时指出：在与要人的会谈中，日本的外交努力得到了评价，在为了该地区的安定而展开合作方面取得一致。

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日本首相安倍晋三在日本时间12日晚在出访地沙特阿拉伯首都利雅得与沙特国王萨勒曼举行首脑会谈之后，前往沙特阿拉伯西北部欧拉市近郊，13日凌晨，与该国王储穆罕默德举行了会谈。穆罕默德在会谈中表示将承认向中东派遣的日本自卫队舰艇进入沙特阿拉伯的港口。在会谈中，安倍说明称，向中东派遣海上自卫队的目的是确保日本相关船只的安全航行。穆罕默德表示“完全支持”，并高度评价了日本在海洋安全方面所采取的措施，两人确认了为确保船只航行安全，将继续合作的方针。

穆罕默德表示：作为沿岸国，沙特阿拉伯将不惜提供具体的援助。

日本计划向中东派遣海上自卫队护卫舰一艘，并积极运用将非洲东部的吉布提作为据点的侦查机，得到伊朗方面的理解，同为中东大国的沙特和伊朗是敌对关系，持续断交状态。穆罕默德的发言表示日本计划向中东派遣海上自卫队舰艇一事已得到中东多方的理解。

日本的原油采购中约有40%依赖沙特。穆罕默德在会谈中表示，将最大限度稳定对日本的石油供给。

菅义伟在记者会上指出：安倍首相和萨特阿拉伯国王及阿拉伯联合酋长国（UAE）皇太子就缓和中东的紧张局势和稳定交换了意见，两国都对日本的措施表示理解和支持。