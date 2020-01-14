法英德启动伊朗核协议争端解决机制 伊朗称“战略失误”

伊核协议中3个缔约国，法国，英国及德国周二决定正式启动争端解决机制，处理伊朗违反核协议的问题。法新社消息，欧洲三国这项“艰难”的外交使命旨在使伊朗遵守其核协议承诺。伊朗立即回应称，这是欧洲“战略失误”。

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法新社报道，法国外长勒德里昂，英国外交大臣拉布及德国外长马斯在一份联合声明中表示，“鉴于伊朗采取的措施，我们别无选择”。声明强调，法英德三国并不想向伊朗施加“最大的压力”，仍希望通过建设性的外交对话打破僵局，希望伊朗重回遵守伊核协议的轨道。

美国在2018年单方退出伊朗核协议并重新实施制裁，伊朗逐步不再履行协议规定，最终放弃遵守协议内对浓缩铀生产的所有限制。伊朗政府于一月5日发布声明称，伊朗进入中止履行伊核协议的第五阶段，不再限制离心机数量，以报复美国退出伊核协议并对伊朗实施严厉的制裁。

不过伊核协议另一个缔约国俄罗斯反对设立该种机制。俄罗斯认为，没有理由设立有关机制，争端解决机制只会使核协议无法再执行。

法英德3国依据核协议条文设立争端解决机制，有关纠纷的解决期至少15天，如果不能解决，就将纠纷转交联合国安理会，届时可以表决重新启动按核议已经撤销的制裁。

伊朗外长扎里夫周二立即对法英德三国的决定表示，欧洲（三国）犯下了一个战略错误。扎里夫说，启动争端解决机制并没有法律依据，从政治角度看，这是一个战略上的错误。

