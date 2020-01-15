不信任政府大学生继续游行 伊朗总统呼吁彻底改革政治体系全国和解

乌克兰航空PS752航班坠机事故继续在伊朗引发民众不满，法新社1月15日消息报道称德黑兰连续第4天爆发学生不信任政府的游行。总统鲁哈尼呼吁进行政治改革。

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法新社引述的社交网络视频当中显示，德黑兰多个大学周二夜间又一次爆发游行，大学生和伊朗伊斯兰革命卫队系统下的志愿准军事部队“巴西吉”的成员发生冲突。当天下午，现场法新社记者表示，约两百名学生蒙着面部，与志愿准军事部队剑拔弩张。志愿军成员呼喊着“英国去死”的口号，焚烧英国驻伊朗大使罗勃-马凯尔的肖像，马凯尔在上周六被伊朗官方怀疑参加非法游行，怂恿民众反政府，而受到短暂的逮捕，一度引发两国外交紧张。而在场的德黑兰大学生则喊着：“独裁者去死”等对革命卫队与政府明显充满敌意的口号，这些消息得到了伊朗法尔斯通讯社的报道。虽然部署力量明显减弱，但在警察的强力阻止之下，学生群体和志愿军成员逐渐散去。根据伊朗官方此前发布的数据，上周六到本周一之间，共有30余人被逮捕。

乌航坠机相关国家当中，伊朗已经邀请乌克兰，加拿大，法国和美国参与调查。因为加拿大在2012年与伊朗断交，无法通过有效渠道沟通失事飞机上加拿大公民的身份，加拿大总理特鲁多请求乌克兰总统泽连斯基协助与伊朗对话。根据本周二纽约时报公布的视频画面，德黑兰附近的一个军事基地发射了两枚导弹，击中了飞机，该视频出自一个监控摄像头，又被手机拍摄下当中画面：首先一个明亮物体划过夜空，20秒后空中发生爆炸；第二个发光物体从同一地点约10秒之后再次升空，朝向同一个方向飞去，10秒钟后爆炸。一分钟后，屏幕上短暂出现空中的一个火球。

面对坠机引发的民众对政府的不信任感，伊朗总统鲁哈尼周三呼吁“需要大幅改革伊朗政治系统”。伊朗将在2月21日进行立法选举。鲁哈尼认为这将是改革的第一步，“人民想要多样化...允许所有党团竞选，你们（指负责管理选举的革命卫队委员会）没什么可失去的”。他表示，“人民是我们的主人，我们是其仆，我们需要谦卑准确而忠诚地与人民对话...我敦促军方和将领向人民解释从意外发生之后到宣布真相这两个时间点当中发生了什么，让人民了解军方并非想对他们隐瞒任何，如果信息传递当中出现延误，应当道歉”，“伊朗政治系统内部应该达成一个重要决定：全国和解”。