传媒与网红「质与量」的竞争 寰宇新闻部总监萧丁毓：恐胜负已定

打选战的时候，政治人物找广告公司很可恶吗？相信多数台湾民众都觉得不会。当传统的媒体广告形式无法满足所需以及网红时代的来临，台湾政治人物为寻求和增加曝光度，积极利用社群媒体渠道也就屡见不鲜了。

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在台湾，政治人物仰赖网红的流量，网红也经常藉由明星型的政治人物自带的流量，达到彼此“互惠”。那么，这种新兴的合作关系是否威胁到传统媒体的竞争力呢？同温层和假新闻会不会产生交集？记者走访寰宇新闻台，邀请新闻部总监萧丁毓解答相关的提问。

法广：身为台湾传统媒体，今天在报道政治新闻，跟今天政治人物去找网红合作，接下来会产生一个什么样的竞争关系？

萧丁毓：这竞争关系确实已经存在了，可是我必须在相对传统的媒体一个位置上来回答您的问题，我觉得这一场仗胜负已定，而我们这相对传统的媒体人，恐怕是输家！因为，在质跟量的一个比拼上，量它似乎真的淹没了质的可能出头的任何机会。我个人觉得网红不是不好，但是网红他不必为社会发展的品质、道德跟责任，负太大的责任，必然的责任，可是如果以媒体，特别是开了频道，开门做生意，跟受众作接触的这样一个经营者，或者是一个守门人来讲，我们是要负责的，但，这就是一场恐怕很难说输赢、是非、绝对价值的一场仗，我很悲观地说，我们作为新闻的一个主管，恐怕会输！

法广：这会不会跟台湾民众他在接受资讯上面几乎只看同温层的东西有关？

萧丁毓：这当然是！同温层在过去我们还在传播学院学到的，当你还在研究所谓的沉默螺旋这样一个概念，可是到现在，不管是载具，都愈来愈方便，然后，所谓的同温层，一分钟就要看懂一件事，一张图就要看懂历史事件，这样一个已经成为主流当道的讯息环境，我觉得同温层这样一个汇聚跟磁吸的效应，一定是愈来愈大；而沉默的人会愈来愈少，他们宁可加入一个可以取暖，可以抬头挺胸出去同乐的这样一个群体，而不愿意自己甘于被排挤在外面，哪怕你站的是蓝海！

法广：那从这个角度来讲，那不就是打假新闻更困难？

萧丁毓：打假新闻确实很难！因为，台湾这段时间发生所谓杨蕙如军头、网军军头的事件，我个人就很感慨，原来喊打假的人，自己往往就是造假的源头；或者，当我们以为自己正义在打假，而后来一段时间，你竟然发现原来正义的反面，也是同一群人，就是不正义的，就是原来喊着要打击假或者是虚的这些人！

另外，记者想强调的是，台湾并不是一个推行网络实名制的国家，网络实名制在台湾也不应该成为一个选项，因此“假账号”会比较难以定义，但要是经营账号并非为了表达自己的主张或意见，反是为了受雇于人大量的透过账号来洗版面或带风向，这样的行为不就具有可非难性了吗？