普京提名联邦税务局长出任俄罗斯新总理

俄罗斯总统普京与被提名总理的联邦税务局长米楚斯蒂纳。

俄罗斯总理梅德韦杰夫出人意料率内阁辞职后，俄罗斯总统普京周三提名联邦税务局长米楚斯蒂纳出任总理一职。法新社消息，现年53岁的米楚斯蒂纳（Mikhaïl Michoustine）鲜为外界所知，他执掌俄罗斯联邦税务局长达10年，工程技术人员出身，行事干练有效率。

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俄罗斯总统普京周三发表国情咨文，提出全国投票修改宪法，削减总统权力，下放权力予下议院国家杜马选出总理，并同意限制同一人连续出任超过两个总统任期。总理梅德韦杰夫随后突然宣布率领内阁总辞，以给予普京修宪空间。

普京对本届政府成员表达感谢，要求梅德韦杰夫内阁继续工作，直到新内阁组成。克里姆林宫表示，在米楚斯蒂纳同意接受提名后，普京会将提名提交国家杜马批准。普京表示，梅德韦杰夫将出任新增设的俄罗斯联邦安全会议副主席，主席是普京。

普京利用发表年度国情咨文的机会，建议推动宪政改革，强化国会的角色。任职多年的总理梅德韦杰夫随后宣布政府总辞，震惊各界。

鉴于普京的第4个总统任期将在2024年结束，届时本应下台，有分析称，普京可能是要先做准备，以期在任期届满后出任新的职位，或是扮演在幕后掌权的角色。



