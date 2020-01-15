美众院通过将弹劾特朗普条文送参院。

美国国会众议院周三表决通过将弹劾总统特朗普条文送交参议院，参院料将于下周开始审理弹劾案。众院议长佩洛西已指派众院情报委员会主席谢安达在弹劾审判领导起诉工作，另有6位众议员代表众院在弹劾审判中也将扮演检察官角色。

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民主党掌控的众院周三以228票对193票通过将弹劾特朗普条文送交参院。特朗普是美国第3位遭弹劾的总统，但因共和党在参院掌握多数，特朗普可望安然过关。据透露，参院的弹劾审判程序不太可能拖过两周时间。

特朗普被控滥用权力，要求乌克兰调查可能成为年底总统大选竞争对手的民主党籍前副总统拜登，而且妨碍国会调查行动，包括阻挠民主党众议员要求取得的证词和文件。

佩洛西表示：“美国总统不能凌驾法律之上。他也将被追究责任。”她说，谢安达（Adam Schiff）将是众院的主要代理人，领导另位6位众议员代表眾院在弹劾审判扮演检察官角色。

谢安达主导众院对特朗普的弹劾调查工作，促使众院在去年12月18日通过弹劾共和党籍的特朗普。

特朗普周三再次推文痛批民主党人推动弹劾是搞诈骗。