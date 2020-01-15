英相约翰逊拒绝重新举行苏格兰独立公投

英国首相约翰逊拒绝苏格兰首席部长尼古拉•斯特金提出的重新举行苏格兰独立公投要求。斯特金对此回应说：“约翰逊的这个反应是在预期当中，但这是站不住脚的，同时具有自我毁灭性。”

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英国首相约翰逊14日正式驳回苏格兰政府提出的准许苏格兰重新举行独立公投；大部分苏格兰选民反对《脱欧》。

约翰逊在写给同业也是苏格兰国家党主席的这位苏格兰首席部长斯特金的信中还说，上次在2014年举行此主题的公投，是一个在一代人时间中只有一次的公投，当时有55.3 % 选民反对苏格兰独立。

约翰逊的信中还写道：“英国政府将继续尊重苏格兰人民民主投票的决定，以及尊重你们对苏格兰人民的承诺。这就是我之所以不能接受为了地方政府的政权转移而在未来再度举行一次独立公投。”

苏格兰首席女部长斯特金去年12月正式提出要求：2020年重新举行苏格兰地区独立公投。因她认为《英国硬脱欧》完全改变情况。苏格兰2016年6月公投结果：62 %选民反对《脱欧》。但这个省份却被迫在今年1月31日得与英国其他省份一起脱离欧盟。

这位苏格兰首席女部长说，约翰逊的反应在预期中，但这是站不住脚的，同时具有自我毁灭性。”她指控说：“执政的保守党“恐惧苏格兰人的选择权”，因他们知道，该我们选择权，他们会选择独立。”