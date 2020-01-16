俄罗斯杜马全票通过新总理任命 米舒斯京承诺进行改革

俄罗斯国家杜马（下议院）周四以压倒性多数通过总统普京的提名，由联邦税务局局长米舒斯京担任总理。法新社消息，米舒斯京承诺进行改革。

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俄罗斯国家杜马投票中，有383名议员支持米舒斯京的任命，没有议员反对，但有41名共产党议员选择弃权。由于米舒斯京所属的“团结俄罗斯党”（United Russia）在国会下院杜马取得明显多数优势，这项提名的通过毫无悬念。米舒斯京的任命通过后，他将有一周时间选择新政府的部长人选。

在国家杜马投票后，米舒斯京向议会发表简短谈话表示，将进行“真正的改革”，他并表示，上任后将忠实执行普京的执政大纲。米舒斯京并将谈话的重点放在经济及社会问题之上。他表示，提高工资是其优先要务，他也希望与商界建立信任，并采取措施吸引投资。米舒斯京周四上午与各议员团会面，他表示，接受具有建设性批评建议。

提名米舒斯京担任总理被认为是总统普京宣布政治体制全面改革的一环。普京做出宣布后，原总理梅德韦杰夫辞职，他的政府也宣布总辞。

普京提议，针对一套俄罗斯宪法改革方案举行公投，以便赋予国会更强大权力。这些改革将包括赋予国会选择总理及内阁成员的权限，取代当前制度下由总统决定的作法。一般认为，现年67岁的普京在2024年卸任后，这些变革会给予他扩大掌权的空间。