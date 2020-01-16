美国参议院下周二正式开始审理特朗普弹劾案

美国国会众议院表决通过的弹劾总统特朗普的议案条文周四送抵参议院，法新社消息，参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔宣称，参议会将从下周二正式开始审理特朗普弹劾案。

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美国国会众议院周三通过将弹劾特朗普议案条文送交参院，并同时授权7名民主党联邦众议员负责特朗普弹劾即起诉的“管理人”。众议院议长佩洛西指派情报委员会主席希夫领导弹劾审讯的起诉工作。希夫等7名“管理人”周四进入参议院，将文件交给参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔。

美国联邦最高法院首席大法官罗伯茨周四在参议院宣誓主持弹劾审判。麦康奈尔表示，参议院将从21日下周二起正式开始审理。

特朗普周三再次指责弹劾是“民主党人的骗局”。

由民主党人掌控的众议院去年12月投票通过两项弹劾条款，指控特朗普滥用职权和妨碍国会。特朗普由此成为美国历史上第三位遭众议院弹劾的总统。

2019年8月，美国一名情报界人士匿名检举特朗普在同乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查美国民主党总统竞选人拜登及其儿子。国会众议院民主党人当年9月启动针对特朗普的弹劾调查。

另外，美国国会属下的政府问责局周四发表报告，认为特朗普政府去年阻挠向乌克兰提供国会批准2亿美元的军事援助，违反《国会预算与节流控制法》，报告认为总统及白宫预算办公室，无权基于自己的政策优先事项为理由，代替经由国会立法的优先事项，搁置国会批准对外国政府的援助，认为总统无忽视或修改法律的权力。

白宫预算办公室发言人表示不同意，解释他们是利用分配的权力，确保纳税人的钱在符合总统政策和法律要求下使用。