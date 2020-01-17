伊导弹袭击后 11名美军人患脑震荡被送医院

伊朗日前发射导弹对伊拉克两个美军及联军驻扎的基地袭击后，美军1月16日确认事件中有11名军人出现脑震荡症状需要治疗。

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1月8日，伊朗发射10多枚弹道导弹袭击美国驻伊拉克阿萨德（Ain al-Asad）空军基地和伊拉克北部大城埃尔比勒的一个军事基地。当时美方评估称袭击没有造成人员伤亡。

福克斯新闻报导，美国中央司令部发言人周四晚间透露，在本月初两个伊拉克军事基地遭遇伊朗导弹袭击后，有11名美国军人被送离阿萨德空军基地接受了脑震荡诊断及治疗。

美军中央司令部发言人比尔·尤班（Bill Urban）上尉说，几名美军“因爆炸导致出现脑震荡症状需要接受治疗，目前仍在评估中。作为美军标准程序，对受爆炸波及的所有人员进行脑外伤筛查，如果认为有需要，他们则被转院接受更进一步的治疗”。

尤班说，尽管伊朗对阿萨德空军基地袭击中，没有造成美国军人丧生，但“在袭击发生后的几天里，为慎重起见，一些军人被运送到了德国的兰斯图尔地区医疗中心，其他人被送往科威特的阿瑞坎营地进行‘后续检查’。当评估认为适合值勤后，预计这些军人在检查后返回伊拉克。”

他还说：“我们军人的健康是重中之重，我们将不谈及任何个人的医疗状况。目前有8人被送往兰斯图尔（Landstuhl Regional Medical Center），3人被送往阿瑞坎军营（Camp Arifjan）。”

1月3日，特朗普总统下令空袭炸死伊朗革命卫队“圣城军”（Quds Force）指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）。8日凌晨，伊朗对驻有约1,500名美军和盟军的阿萨德空军基地发射导弹进行报复。