戈恩主辩律师辞职 审判戈恩事实上停止

东京地方法院于1月16日在日产汽车前会长戈恩逃亡到黎巴嫩后首次进行公审前的手续整理，对日产原董事长格雷格･凯利和法人日产的审判将与对戈恩的审判分离进行，对戈恩的审判事实上停止，而戈恩辩护团的主辩律师弘中惇一郎律师和高野隆律师没有出席16日的手续整理，他们已经辞去戈恩律师的职务。

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该辩护团共由10名以上律师联合组成，没有辞职的河津博史律师在戈恩逃亡后首次出席审判手续整理。河津博史律师表示：已经向戈恩被告方面确认，他没有回到日本的计划。

16日，在东京地方法院，法官、检察和辩护三方对于在戈恩被告不在的情况下如何进行审判进行了讨论。

而日产汽车公司方面还在不断揭露戈恩挪用日产资金问题，16日向东京证券交易所提交报告称，戈恩曾私自使用日产方面的资金4亿日元（约合人民币2495万元）以上，用于在凡尔赛宫举行派对等活动。

而逃亡至黎巴嫩的卡洛斯･戈恩在接受法国周刊杂志《巴黎竞赛画报》（Paris Match）采访时承认，自己逃亡时有日本人帮助。

戈恩在接受16日出版的《巴黎竞赛画报》采访时，当被问及“逃往合作者”中是否有日本人时说：没有日本人的合作要想逃出来那是幻想。

他还说：说我准备的好几个月是错误的，我不是在行动前磨磨蹭蹭的那种人。表示这次逃亡的计划是在短期内计划，并迅速实行的。

关于今后的打算，戈恩说：哈佛大学邀请我去讲演，也有很多投资公司邀请我去工作。